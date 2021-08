Colman Domingo parle de l’absence de traumatisme noir dans “Candyman”

Lauréat d’un Oscar Jordan Peele offre au public une nouvelle vision d’une légende urbaine culte : Candyman.

Cinéaste acclamé par la critique Nia DaCosta dirige cette réimagination contemporaine de Candyman, qui revient dans le quartier désormais embourgeoisé de Chicago où la légende a commencé et où le film original de 1992 a eu lieu.

L’histoire est opportune et le film donnera certainement aux spectateurs ce correctif d’horreur éveillé qui est devenu synonyme d’un film de Peele.

Une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, Anthony (Yahya-Abdul Mateen II) et sa petite amie, Brianna, (Teyonah Parris) emménagent dans un loft fabuleux dans le quartier désormais embourgeoisé de Cabrini. Une rencontre fortuite avec un habitant du quartier de longue date (Colman Domingue) expose Anthony à la véritable histoire derrière Candyman. L’intrigue d’Anthony dans la légende urbaine ouvre la porte à un passé qui dénoue sa propre raison et déclenche une terrible vague de violence.

Dans une interview avec theGrio, Domingo a expliqué comment il était récemment devenu « épuisé » par les films et les émissions de télévision axés sur les traumatismes noirs, et a exprimé son appréciation du fait que les téléspectateurs ne verront jamais un corps noir brutalisé à Candyman.

« J’ai commencé à examiner les choses qui me préoccupent tant dans ma vie personnelle. j’en ai marre de le voir [Black bodies brutalized]. Je pensais que c’était un récit qui perpétuait les choses que je voyais sur les chaînes d’information et sur les téléphones portables, vous l’appelez », a déclaré Domingo. « J’ai aussi besoin d’amour et de joie. J’ai besoin d’une nouvelle façon d’examiner ce genre de choses.

La star de Fear the Walking Dead a ajouté que Candyman de DaCosta ne sera pas si horrible que le public sera obligé de détourner le regard de ce qu’il regarde à l’écran.

« J’aime que Nia DaCosta utilise des marionnettes. Il a plus de taille, et je pense qu’il y a un peu plus de retrait et que vous pouvez réellement en faire l’expérience, même analytiquement », a-t-il déclaré. « Donc, ce n’est pas seulement émotionnel. Comme, vous savez… vous devez détourner le regard. C’est comme, ‘non, tu dois regarder vers ça maintenant, parce que c’est encore plus épique et mythique.’ C’est un véritable examen de la réalité. Je pense que quelque chose à ce sujet est vraiment spécial.

DaCosta est entrée dans l’histoire l’année dernière lorsqu’il a été annoncé qu’elle serait la première femme noire à réaliser un film Marvel avec la suite de Captain Marvel, The Marvels, dont la sortie est prévue le 11 novembre 2022.

Domingo, qui a porté de nombreux chapeaux en tant qu’acteur et s’est attaqué à presque tous les genres, a révélé qu’il était impatient d’avoir la chance de jouer dans un film Marvel.

« Mon téléphone sonne. Cela ne sonne tout simplement pas de l’univers Marvel », a plaisanté Domingo. “Je suis en attente. Je suis prêt. Je veux dire, je me suis entraîné, et je suis en forme. Je peux jouer n’importe quoi. Alors ils n’ont qu’à m’appeler.

La star de Zola a ajouté qu’il adorerait jouer un méchant s’il en avait l’occasion.

« J’adore jouer aux méchants. Ils sont encore plus complexes pour moi, et je pense que cela peut trouver ce qui fait vibrer un méchant et quel est son traumatisme émotionnel et psychologique. J’aime faire des plongées profondes et faire tout ce travail de personnage. J’ai l’impression de vivre comme un méchant dans l’univers Marvel. Alors j’attends que mon téléphone sonne.

Candyman joue maintenant dans les cinémas du pays.

Chris Witherspoon est le fondateur et PDG de l’application de découverte de films et d’émissions de télévision PopViewers, et un contributeur de divertissement pour theGrio.com.

