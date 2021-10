Colo-Colo bat U. Católica et consolide son avantage en tête du tournoi

27/10/2021 à 5h05 CEST

. / Santiago du Chili

Colo-Colo l’a emporté avec un déchirant 2-1 contre l’Université catholique et à l’issue de la vingt-huitième journée ce mardi, il a consolidé son avantage de leader en solitaire du tournoi chilien à seulement six dates de la fin du championnat. C’était un match serré et il pouvait opter pour n’importe qui, mais après 94 minutes, la boîte blanche a su profiter d’une fuite de ballon qui a scellé une victoire clé contre le Monumental Stadium contre ses seuls gardiens, les croisés de l’Université catholique, atteignant 55 points. au général et restant cinq au-dessus de son plus proche poursuivant. Avec ce triomphe, les élèves de Gustavo Quintero entérinent leur bon moment footballistique et étaient plus près de soulever le titre un an après avoir été à deux doigts de perdre la catégorie d’honneur.

De son côté, l’Université catholique, qui a commencé à gagner avec un but de l’attaquant Diego Valence, Il n’a pas su profiter de ses opportunités et a fini par céder face à une équipe locale qui s’est renforcée au fil des minutes, tombant juste avant le coup de sifflet final. Les croisés ont clôturé la date située en deuxième position du tableau avec 50 points accumulés, bien qu’ils aient toujours l’espoir d’atteindre le quadruple championnat au cas où Colo-Colo tomberait dans les six matchs qui restent dans le concours et ils ne trébuchent pas contre leurs prochains rivaux.

Pour sa part, Audax Italien, qui est troisième avec 45 points, n’a pas pu avant l’avant-dernière du tableau, Huachipato, dessin sans buts à Talcahuano. Les Steelers n’ont pas encore relevé la tête et sont dans une situation difficile, en bas du tableau avec 24 points et zéro victoire lors de leurs cinq derniers matchs.

Égalisé en points avec l’ensemble italique se trouve Union La Calera, qui occupe à ce jour la quatrième place après nul 1-1 en tant que visiteur contre Curicó Unido. Avec ce résultat, les Caleranos se sont presque complètement éloignés de la lutte pour le titre, tandis que l’équipe tortero continue d’être ancrée dans la zone de promotion avec 28 points et risque de tomber en deuxième division.

Une autre équipe qui n’en ajoute pas trois à la fois est Université du Chili, qu’après chute 3-0 à Melipilla il a atteint quatre défaites consécutives tombant à la dixième position du classement avec 34 points. Malgré l’attaquant Joaquín Larrivey, l’attaquant le plus productif du tournoi avec 17 buts à son tableau d’affichage personnel, ceux menés par Esteban Valencia ne trouvent pas leur jeu et sont largement dépassés par leurs rivaux match par match. Melipilla, quant à lui, a réussi à sortir de la zone de promotion en accumulant 29 points au total.