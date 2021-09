Colo Colo consolide en tête du tournoi chilien après avoir battu Everton

15/09/2021 à 05:10 CEST

Après battre Everton 2-0 au Stade Monumental, Colo Colo Il s’est consolidé en tête du tournoi chilien ce mardi à l’occasion de la vingtième date du Championnat national 2021, avec cinq points d’avance sur ses gardes. Ceux dirigés par Gustavo Quinteros ont réussi à l’emporter avec des buts du milieu de terrain Léonard Gil et le défenseur Faucon Maximiliano dans un engagement clé qui leur donne la tranquillité d’esprit en tant que leaders du tournoi, accumulant après cette journée 40 points en 20 matchs joués, cinq loin de l’Universidad Católica et de l’Unión La Calera. Everton a réussi quelques passages du match mais n’a pas pu devant l’insistance offensive de la boîte blanche et est resté en neuvième position avec 27 points.

Dans un match subi, L’Universidad Católica bat Curicó Unido 2-4, un résultat qui a failli devenir incontrôlable pour les visiteurs avant l’assaut de l’équipe tortero. Après avoir marqué deux buts d’avance, Curicó Unido a mis la pression et a égalisé contre les champions de football chiliens actuels, mais les efforts n’ont pas suffi et la Católica a condamné le match avec deux buts vers la fin. Et le fait est que le crossover box en est un autre depuis le départ du sélectionneur uruguayen Gustavo Poyet, montrant un jeu collectif et une verticalité qui semblaient perdus lors de la première étape du championnat. Le bélier Fernando Zampedri a marqué un doublé, tandis que Diego Valence et José Pedro Fuenzalida ils ont marqué les deux buts restants qui ont remis La Católica dans la course au titre avec 35 points. Curicó Unido, quant à lui, a été relégué à la seizième place avec 19 et une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs.

Un autre qui a gagné est Union La Calera, qui a remporté une victoire déchirante sur Audax Italien et a mis fin à une série de mauvais résultats. Les cimentiers ont tourné 0-2 à gagner par 2-3 au stade El Teniente de Rancagua, avec un but dans les remises de l’attaquant Sébastien ‘Sacha’ Saez qui les a laissés troisièmes avec 35 points. Avec ce résultat, la boîte italienne est quatrième avec 34 ans après avoir chuté en deux journées consécutives.

Malgré la belle prestation de l’attaquant Cristian Palacios qui a inscrit un doublé, Union espagnole ne pouvait pas faire face Université du Chili et est tombé du local par 2-3, avec une belle performance de l’attaquant universitaire Joaquín Larrivey, actuel buteur du championnat. Les Bleus sont en cinquième position avec 33 points tandis que l’équipe hispanique est sixième avec 30.

Les vagabonds de Santiago a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le 2-1 contre Cobresal et a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives d’un adversaire. Cobresal a terminé la journée à la septième place avec 28 points et Wanderers est en bas avec huit.