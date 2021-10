Colo Colo maintient le leadership malgré sa défaite

10/01/2021 à 04h01 CEST

. / Santiago du Chili

Colo Colo, actuel leader du football chilien, est tombé ce jeudi à la vingt-troisième date du tournoi contre Ñublense par 0-1 et bien qu’il soit toujours en tête avec 43 points, le Union La Calera l’escorte avec deux de moins. Bien qu’ayant dominé le match pendant les 90 minutes, avec 70% de possession et plus de huit tirs au but, les efforts du Cacique n’ont pas été suffisants pour égaliser contre Ñublense, qui a ouvert le score à la 36e minute. Ainsi, l’équipe d’Albo a clôturé la journée avec 43 points en 22 matchs joués, tandis que l’équipe de Chillán se situait en neuvième position avec 29.

Union La Calera, pour sa part, gagné 1-3 contre Deportes Antofagasta confirmant une séquence de trois victoires consécutives et mettant la pression sur le leader actuel du championnat sans manquer un battement. L’attaquant Sebastián ‘Sacha’ Saéz s’est déguisé en héros pour la région de Valparaíso dans son ensemble et a marqué deux buts contre les couguars, suivis d’un but du milieu de terrain Esteban Valencia. Avec ce résultat, La Calera a clôturé la journée avec 41 points. Antofagasta, quant à lui, a quatre dates sans victoire et est dixième avec 28.

Un autre qui met la pression sur Colo Colo est Université catholique, qui est troisième avec 38 points et battre Deportes Melipilla 4-0 au stade San Carlos de Apoquindo. Le match a été fermé pendant presque toute la première mi-temps, avec une équipe visiteuse bien implantée sur le terrain et ajustée les espaces offensifs de la surface croisée ; Cependant, après le premier but à la minute 40, l’histoire était différente. La Católica gagne du terrain depuis plusieurs jours après le départ du sélectionneur uruguayen Gustavo Poyet, avec qui il a marqué une baisse de performance. Melipilla, est seizième avec 21 points et compte plus de cinq matchs sans gagner.

Les vagabonds de Santiago, dernier avec 14 points, a remonté le moral après avoir remporté sa quatrième victoire jusqu’à présent dans le championnat pas moins que contre Université du Chili par 2-1 à Valparaiso. L’équipe Caturro a porté un coup dur aux étudiants universitaires, qui étaient tombés 1-3 dans le classique contre Colo Colo. L’U du Chili a terminé sixième avec 33 points, toujours avec des options pour se battre pour la tête.