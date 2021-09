Colo Colo marque à domicile et est déjà le leader solo du tournoi chilien

09/09/2021 à 05:25 CEST

. / Santiago du Chili

Les Colo Colo a joué dans l’une des meilleures performances de la saison ce mercredi pour battre O’Higgins à domicile par 2-3 et être le seul leader du championnat chilien de football alors que vingt jours se sont déjà écoulés. L’équipe d’Albo a commencé à perdre face à un rival incisif et coriace, qui a ouvert le score presque au bord de la pause avec un but de Matias Sepúlveda, mais peu de temps après le redémarrage Pablo Solari mettre l’égaliseur. C’était le moment du Cacique dans le match et seulement quatre minutes plus tard Javier Parraguez Il l’a mis en avant avec une tête. O’Higgins n’a pas baissé les bras et a réussi à égaliser grâce à un but de Pedro Pablo Hernández. Cependant, un lancer franc de Léonard Gil à 10 minutes après la fin de l’affrontement a donné la victoire en chef.

Avec ce résultat, le Colo Colo a ajouté 37 points et mène par trois à son poursuivant le plus immédiat, le Audax Italien, ce mardi dernier perdu contre l’Université catholique 3-1. Les croisés sont les troisièmes en lice avec 32 points à la lutte pour le championnat, désormais sans Gustavo Poyet sur le banc mais sans baisser les bras pour se qualifier pour ce qui serait son quatrième titre de champion consécutif.

En quatrième position et également avec 32 points est La Calera, qui ce mercredi a subi une surprise Défaite 1-0 contre Santiago Wanderers, qui jusqu’à ce jour ne savait pas ce que c’était que de gagner un match dans cette édition du tournoi. Les options de salut de Santiago Wanderers sont extraordinairement éloignées, car avec 5 points en 20 tours, il est à 14 de l’avant-dernier classé, Curicó Unido, et à 20 de quitter les places de relégation.

Enfin, l’autre grande équipe du Chili, l’Université du Chili, à égalité ce lundi 1-1 contre La Serena et il est cinquième au classement avec 30 points.