Colo Colo reste avec le Chilean Superclassic

26/04/2021 à 08h56 CEST

.

Colo Colo a gagné 1-0 ce dimanche à l’Université du Chili dans le Superclásico de la ligue chilienne à l’Estadio Monumental, à Santiago, une victoire qui l’a catapulté au sommet du tournoi national.

L’Argentine-Chilienne Leonardo Gil il a marqué le seul but à la 71e minute grâce à un pied gauche croisé, à tel point qu’il n’a pas pu vaincre l’Université du Chili dans les plus de 20 minutes restantes du match.

Avec ce résultat, Plus de 20 ans de l’U ont été accomplis sans gagner au Monumental et l’équipe de Gustavo Quinteros devient le seul leader du championnat national avec dix points, en attendant ce qu’Audax Italiano fait ce lundi contre Deportes Melipilla et avec un match de plus que l’Universidad Católica.

Dans la première moitié du Superclásico, l’Université du Chili a dominé le ballon et a été la star du match. Ce n’est que dans la dernière partie de la première mi-temps que les options d’objectifs les plus claires ont été produites.

La seconde mi-temps a été plus agitée, avec l’arrivée du but de Gil à la 71e minute et l’expulsion au rabais du milieu de terrain blanc Image de balise Gabriel Suazo.