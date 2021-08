Colo-Colo reste leader après avoir fait match nul avec Unión La Calera

in

27/08/2021 à 04h57 CEST

. / Santiago du Chili

Colo-Colo a tenu Unión La Calera à distance et la direction de la Ligue chilienne à match nul 1-1 dans le terrain de l’adversaire à la fin du dix-huitième tour. La boîte blanche compte 34 points et est poursuivie par ses rivaux de Valparaíso. Ceux dirigés par Gustavo Quinteros ont pris l’avantage à Nicolás Chahuán de La Calera dans la première minute du match avec un but contre son camp du défenseur Victor González, mais à sept minutes de la fin du temps réglementaire, La Calera a égalisé.

Colo-Colo, qui la saison dernière était à un match de tomber en deuxième division, conserve un avantage de deux points sur les producteurs de ciment. Les Audax Italien atteint la troisième place et 31 points à battre Deportes La Serena à domicile 0-2 avec un doublé de Joaquín Montecinos. Les Papayeros, qui ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, sont 11e avec 21 points.

Université catholique a sauvé une victime nul 2-2 à domicile contre Ñublense. Les Crusaders ont clôturé la journée en quatrième position avec 29 points, tandis que les Red Devils ont terminé neuvième avec 22. De leur côté, Antofagasta était en sixième position, avec désormais 26 points, à battre le Palestine 2-1, qui ne relève pas la tête dans le tournoi. Les Arabes ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs et sont 15e au classement général avec 18 points, dans la zone à élimination directe.

Le fond Les vagabonds de Santiago lié une nouvelle défaite, cette fois pour 1-2 contre l’Union espagnole au stade Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Les Hispaniques occupent la septième position avec 24 points, tandis que l’équipe Caturro en compte deux en 17 matchs.