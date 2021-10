Cologne bat Greuther Fürth 3-1 à domicile

10/01/2021 à 22:31 CEST

Les Eau de Cologne a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Greuther plus loin ce vendredi dans le Rheinenergiestadion. Les Eau de Cologne voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Eintracht Francfort, accumulant trois tirages consécutifs dans la compétition. Pour sa part, Greuther plus loin il a été battu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Bayern Munich et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Après le match, l’équipe des Colonés est sixième, tandis que la Greuther plus loin Il est dix-huitième après la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Marco Meyerhofer à la 7e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a égalisé le duel grâce à un but de Sébastien andersson quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la 50e minute. Ellyes skhiri à la 55e minute qui a établi le 2-1. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Eau de Cologne, qui s’est distancié par un nouvel objectif de Ellyes skhiri, qui a ainsi réalisé un doublé dans la foulée, en 89, terminant le temps réglementaire sur un score final de 3-1.

Le technicien de la Eau de Cologne, Steffen Baumgart, a donné accès au champ à Quitter Ljubicic, Kingsley ehizibue, Kingsley Schindler, Salih Ozca et Louis Schaub remplacement Ondrej Doute, Antoine Modeste, Florian Kainz, Benno Erik Schmitz et Sébastien andersson, tandis que de la part du Greuther plus loin, Stefan leitl remplacé Jamie Leweling, Cédric Itten, Max christiansen et Dickson abiama pour Timothée Tillmann, Branimir Hrgota, Sébastien Griesbeck et Havard Nielsen.

L’arbitre a réprimandé Sébastien andersson par le Eau de Cologne déjà Sébastien Griesbeck par l’équipe du club.

En ce moment, le Eau de Cologne il reste 12 points et le Greuther plus loin avec un point.

Le lendemain, l’équipe des Colonés jouera à l’extérieur contre les Hoffenheim, Pendant ce temps, il Greuther plus loin Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Bochum.

Fiche techniqueEau de Cologne:Timo Horn, Benno Erik Schmitz (Salih Ozca, min.85), Rafael Czichos, Jorge Meré, Jonas Hector, Ondrej Duda (Dejan Ljubicic, min.68), Mark Uth, Ellyes Skhiri, Florian Kainz (Kingsley Schindler, min.77 ), Sebastian Andersson (Louis Schaub, min.85) et Anthony Modeste (Kingsley Ehizibue, min.77)Greuther Fürth :Marius Funk, Marco Meyerhofer, Nick Viergever, Maximilian Bauer, Jetro Willems, Havard Nielsen (Dickson Abiama, min.76), Sebastian Griesbeck (Max Christiansen, min.70), Timothy Tillmann (Jamie Leweling, min.63), Paul Seguin , Jeremy Dudziak et Branimir Hrgota (Cedric Itten, min.63)Stade:RheinenergiestadionButs:Marco Meyerhofer (0-1, min. 7), Sebastian Andersson (1-1, min. 50), Ellyes Skhiri (2-1, min. 55) et Ellyes Skhiri (3-1, min. 89)