Cologne et le RB Leipzig concluent leur match de championnat par un nul (1-1)

18/09/2021 à 20h33 CEST

Les Eau de Cologne et le Leipzig lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi dans le Rheinenergiestadion. Les Eau de Cologne Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le SC Fribourg. Du côté de l’équipe visiteuse, le RB Leipzig perdu par un résultat de 1-4 lors du match précédent contre le Bayern Munich. Avec ce score, l’équipe locale s’est classée en sixième position, tandis que la Leipzig il est resté à la treizième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Eau de Cologne, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Antoine Modeste à la 53e minute. RB Leipzig avec un objectif de Amadou Haidara à la 71e minute, clôturant ainsi le match sur le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Eau de Cologne a donné accès à Jorge Meré, Sébastien andersson, Kingsley ehizibue, Salih Ozca et Kingsley Schindler pour Rafael Czichos, Antoine Modeste, Marc Uth, Benno Erik Schmitz et Jan Thielmann, Pendant ce temps, il RB Leipzig a donné accès à Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Tyler Adams et Vernis Konrad pour Daniel Olmo, André Silva, Amadou Haidara et Dominik Szoboszlai.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Rafael Czichos, Jorge Meré et Benno Erik Schmitz) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Lukas.

Avec ce résultat, le Eau de Cologne il reste huit points et le Leipzig avec quatre pointes.

Le prochain engagement de Bundesliga pour lui Eau de Cologne est contre lui Eintracht Francfort, Pendant ce temps, il RB Leipzig affrontera le Hertha Berlin.

Fiche techniqueEau de Cologne:Timo Horn, Benno Erik Schmitz (Salih Ozca, min.82), Rafael Czichos (Jorge Meré, min.31), Luca Kilian, Jonas Hector, Dejan Ljubicic, Ondrej Duda, Ellyes Skhiri, Jan Thielmann (Kingsley Schindler, min.83 ), Anthony Modeste (Sebastian Andersson, min.68) et Mark Uth (Kingsley Ehizibue, min.68)RB Leipzig :Peter Gulacsi, Lukas, Mohamed Simakan, Willi Orban, Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Daniel Olmo (Emil Forsberg, min. 58), Amadou Haidara (Tyler Adams, min. 85), Kevin Kampl, Dominik Szoboszlai (Konrad Laimer, min. 85). 90) et André Silva (Yussuf Poulsen, min.58)Stade:RheinenergiestadionButs:Anthony Modeste (1-0, min. 53) et Amadou Haidara (1-1, min. 71)