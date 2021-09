Cologne réalise le nul face au SC Fribourg (1-1)

in

11/09/2021 à 17h35 CEST

Les Fribourg et le Eau de Cologne lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi dans le Schwarzwald-Stadion. Les SC Fribourg il est venu au match avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Stuttgart loin de chez soi (2-3) et l’autre avant Borussia Dortmund à domicile (2-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Eau de Cologne Il venait de battre 2-1 dans son stade à Bochum lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe locale a pris la quatrième place, tandis que le Eau de Cologne il est resté à la septième place à l’issue du duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour le groupe de visiteurs, qui a inauguré le lumineux grâce à un peu de Antoine Modeste à la 33e minute, concluant la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui SC Fribourg, qui a mis les tables au moyen d’un but dans son propre but de Rafael Czichos au bord de la fin, en 89, terminant la confrontation sur un score de 1-1 à la lumière.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Fribourg qui sont entrés dans le jeu étaient Janik Haberer, Kevin Schade, Nils Petersen, Ermedin Demirovic et Noé Weisshaupt remplacement Maximilien Eggestein, Woo-yeong jeong, Roland salaï, Lucas troueur et Lukas Kubler, tandis que les changements dans le Eau de Cologne Ils étaient Ellyes skhiri, Ondrej Doute, Tim Lemperle, Louis Schaub et Tomas Ostrak, qui est entré pour fournir Marc Uth, Antoine Modeste, Salih Ozca, Sébastien andersson et Quitter Ljubicic.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons : un carton jaune au Fribourg, spécifiquement à Kevin Schade et deux à Eau de Cologne (Florian Kainz et Antoine Modeste). De plus, il y avait un carton rouge pour Florian Kainz (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Fribourg il reste huit points et le Eau de Cologne avec sept points.

Le lendemain affrontera le SC Fribourg avec lui Mayence 05. Pour sa part, Eau de Cologne sera mesuré par rapport RB Leipzig.

Fiche techniqueSC Fribourg :Mark Flekken, Lukas Kubler (Noah Weisshaupt, min.87), Nico Schlotterbeck, Philipp Lienhart, Christian Gunter, Roland Sallai (Nils Petersen, min.72), Yannik Keitel, Maximilian Eggestein (Janik Haberer, min.46), Vincenzo Grifo , Lucas Holer (Ermedin Demirovic, min.82) et Woo-yeong Jeong (Kevin Schade, min.72)Eau de Cologne:Timo Horn, Benno Erik Schmitz, Rafael Czichos, Jorge Meré, Jonas Hector, Dejan Ljubicic (Tomas Ostrak, min.82), Mark Uth (Ellyes Skhiri, min.62), Salih Ozca (Tim Lemperle, min.70), Florian Kainz, Anthony Modeste (Ondrej Duda, min.69) et Sebastian Andersson (Louis Schaub, min.82)Stade:Schwarzwald-StadionButs:Anthony Modeste (0-1, min. 33) et Rafael Czichos (1-1, min. 89)