Cologne remporte la victoire à domicile contre le RB Leipzig (2-1)

20/04/2021 à 20:32 CEST

le Eau de Cologne a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Leipzig ce mardi dans le Rheinenergiestadion. le Eau de Cologne visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre les Bayer Leverkusen, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le RB Leipzig a dû se contenter d’un nul nul contre lui Hoffenheim. Avec cette défaite, le RB Leipzig a été placé en deuxième position à la fin du match, Eau de Cologne est dix-septième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jonas Hector, concluant la première partie avec le score de 1-0.

Après la mi-course du match, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Lipsiense, qui a obtenu l’égalité avec un but de Amadou Haidara à 59 minutes. L’équipe Colonel a pris la tête grâce à un double de Jonas Hector à la 60e minute, terminant ainsi le match avec un score de 2-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Eau de Cologne a donné accès à Florian Kainz, Benno Erik Schmitz, Salih Ozca Oui Max Meyer pour Marius loup, Kingsley ehizibue, Jonas Hector Oui Dominick Drexler, Pendant ce temps, il RB Leipzig a donné accès à Angelino, Daniel Olmo, Justin Kluivert Oui Hwang hee-chan pour Tyler Adams, Emil Forsberg, Marcel Halstenberg Oui Nordi mukiele.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Kingsley ehizibue Oui Rafael Czichos, du Eau de Cologne et trois à Dayot Upamecano, Kevin Kampl Oui Amadou Haidara du Leipzig.

Avec cette victoire, l’équipe de Friedhelm Funkel occupait la dix-septième place avec 26 points, occupant une place de relégation en Deuxième Division, en fin de match, tandis que l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann il a été placé à la deuxième place avec 61 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Augsbourg, Pendant ce temps, il RB Leipzig jouera contre lui Stuttgart.

Fiche techniqueEau de Cologne:Peter Gulacsi, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas, Nordi Mukiele, Tyler Adams, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Alexander Sorloth, Emil Forsberg et Christopher NkunkuRB Leipzig:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Rafael Czichos, Sebastiaan Bornauw, Jannes Horn, Marius Wolf, Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Elvis Rexhbecaj, Dominick Drexler et Ondrej DudaStade:RheinenergiestadionButs:Jonas Hector (1-0, min.46), Amadou Haidara (1-1, min.59) et Jonas Hector (2-1, min.60)