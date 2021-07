Cologne vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Le premier jeu (non officiel) de l’ère Julian Nagelsmann est enfin à nos portes ! Avec moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison de Bundesliga, nous sommes sur le point d’avoir notre premier aperçu du Bayern Munich sous la direction du nouvel entraîneur. Bien que la plupart des premiers joueurs soient encore en vacances après avoir joué l’Euro, il y a encore beaucoup à surveiller :

La formation : Est-ce que ce sera un 4-2-3-1 ou un back-trois ? Si c’est le premier (dont les rapports indiquent que ce sera) la première apparition de Dayot Upamecano sous un maillot du Bayern, à quoi ressemblera-t-il ? Ce que les jeunes impressionnent. L’un d’entre eux doit-il être promu en équipe première ?

N’hésitez pas à discuter du jeu ci-dessous!

Informations sur le match

Emplacement: MS Technologie-Arena, Villingen-Schwenningen, Allemagne

Temps: 16h00 heure locale, 10h00 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter :

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes surtout très sympathiques ! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous gênez pas si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog. SBN est un peu lent à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez la page régulièrement pour suivre la discussion, surtout après les objectifs. Les célébrations de l’objectif sont pour tout le monde à participer! Même si vous êtes en retard sur les autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite. Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, veuillez être poli avec vos collègues affiches et éviter les obscénités gratuites. Les propos racistes, homophobes et misogynes sont interdits.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht’s !

