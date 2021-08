Colombie : cinq médailles, légendes et réalités à Tokyo

Les Jeux Olympiques sont finis au milieu d’une pandémie qui est progressivement contrôlée et qui les a obligés à être reportés d’un an, à changer les méthodes d’entraînement des athlètes et même si cela a également servi à permettre à certains de mieux se remettre de blessures. Ce qui a été fait par les Colombiens et d’autres athlètes dans le monde a un peu soulagé et a donné cet espoir que seul le sport génère. Pour cette raison, la 66e place au tableau des médailles n’est qu’une information.

Avec le rêve de Luis Mosquée et son père, surmontant une légende comme Mariana Pajon, le dévouement de Antoine Zambrano, la force de Arènes lorraines et le sacrifice de Carlos Ramirez. Ils se reflètent dans les cinq fois où les Colombiens sont montés sur le podium à Tokyo 2020. Quatre médailles d’argent et une de bronze ont laissé le pays au quatrième rang des mieux placés d’Amérique du Sud derrière le Brésil, l’Équateur et le Venezuela.

“Plus qu’une tendance, je veux laisser l’héritage que les rêves peuvent être réalisés”, la phrase laissée par Luis Mosquera, le premier d’entre nous à remporter une médaille, reflète les sentiments des 70 athlètes qui se sont rendus à Tokyo, mais deux d’entre eux n’ont pas pu concourir, Yeseida Carrillo (20 km marche) et Bernardo Baloyes (200 m plat) blessés. Il y avait 16 sports dans 20 modalités différentes avec 12 diplômes olympiques obtenus.

Bien que plus de médailles étaient attendues, ce que la Colombie a fait lors de ces Jeux nous motive à continuer à investir et à croire dans le sport. Le pays continue d’avoir la dette avec tous ceux qui le représentent.

Cinq médailles et 34 en histoire

Bien que cette fois aucun or n’ait été obtenu. Les quatre d’argent et celui de bronze portent le record de la Colombie aux Jeux olympiques à 34 médailles, 5 or, 13 argent et 16 bronze. L’athlétisme était la meilleure discipline pour le pays dans ces joutes avec la deuxième place d’Anthony Zambrano au 400m plat et celle de Lorena Arenas au 20km de marche. A noter la performance de Jeison Suárez dans l’épreuve marathon remportée par le Kenyan Kipchoge.

C’est la première fois en 20 participations que la Colombie parvient à ajouter autant de médailles d’argent (4), à Londres 2012, il avait réalisé 3 avec Óscar Figueroa, Rigoberto Urán et Caterine Ibargüen. Cette fois, c’était Luis, Mariana, Anthony et Lorena.

Anthony et une marque historique avec Ximena Restrepo

Le 5 août est devenu une date historique pour l’athlétisme olympique colombien, puisque Ximena Restrepo en 1992, Caterine Ibargüen en 2012 et maintenant Anthony Zambrano à Tokyo ont réussi à décrocher des médailles à cette date. L’explosion du guajiro dans les derniers mètres du 400m plat l’a conduit à finir imposant une marque sud-américaine en demi-finale avec un temps de 43,93.

Anthony Zambrano descend la voie numéro 5 en franchissant la deuxième place de la finale du 400m plat de Tokyo 2020. JAVIER SORIANO (.)

“Les deux seules médailles olympiques en Amérique du Sud dans l’épreuve du 400 m ont été remportées par la Colombie: Ximena Restrepo (bronze en 1992) et Anthony Zambrano (argent en 2020)”, a rapporté MisterChip après l’épreuve dans laquelle le Colombien qui avait 23 ans était deuxième.

Mariana et Caterine, légendes mondiales sur l’Olympe

A eux tous, ils cumulent 60% des médailles d’or du pays dans l’histoire des JO. Pajón en a deux (2012 et 2016) et Ibargüen en a un (2016), l’autre est de María Isabel Urrutia (Sidney 2000) et Óscar Figueroa (Río 2016) ferme.

Les colombiennes dominent en termes d’or olympique et bien qu’aucune n’ait réussi à se hisser au sommet à Tokyo 2020, l’héritage qu’elles laissent est reconnu par leurs rivales comme l’a démontré la Britannique, Bethany Shriever, vainqueur du test BMX et qui a déclaré en 2016 I voulait être comme Mariana. “J’aspire à être comme Mariana Pajón et à faire du vélo comme elle. C’est mon idole du BMX. C’est grâce à elle que je suis tombé amoureux de ce sport”.

En tant, Caterine qui ne participera plus aux JO, a également laissé son héritage et la Vénézuélienne Yulimar Rojas, qui a réalisé le record du monde, a reconnu la grandeur de la Colombienne après sa participation à Tokyo.

Caterine Ibarguen, légende de l’athlétisme olympique HOW HWEE YOUNG .

“J’ai toujours dit que c’est une athlète qui passera de nombreuses années en Colombie pour qu’une autre arrive (…). Je sais qu’elle voulait quitter Tokyo d’une manière différente, mais elle n’a à donner d’explications à personne. . C’est une athlète qui mérite le respect, elle mérite l’honneur et l’admiration non seulement de moi, mais de tout le monde “dit Rojas après sa médaille d’or dans les joutes.

Les juges éteignent l’illusion en boxe et en poids, un de moins qu’à Rio

La Colombie avait deux femmes et quatre hommes pour la boxe. Ingrit Valencia, Yuberjen Martínez et Céiber Ávila ont été les meilleurs joueurs pour atteindre les quarts de finale où ils ont été éliminés. Les deux premiers dans des matches controversés où la décision des juges a influencé la fin de leur participation, Valence a été énergique après avoir perdu avec le Namiki local. “Nous avons concouru contre la maison et ils l’ont vu comme un gagnant, il faut savoir perdre.”

Le combat de Yuberjen contre Tanaka en quart de finale des poids mouches a une nouvelle fois remis en question la performance des juges qualifiés.Eh bien, si le rival était visiblement blessé, mais la décision était que le vainqueur du combat avait été le Japonais. Le COC a intenté une action devant le TAS, mais l’entité a rejeté la demande et le résultat a été confirmé.

Yuberjen Martínez au combat avec le japonais Tanaka. Dan Mullan (.)

En haltérophilie, la situation due aux cas de dopage a obligé à réduire les participants et bien que les trois soient candidats pour monter sur le podium, seul Luis Mosquera a pu le faire dans la catégorie des 67 kilogrammes. Mercedes Pérez et Brayan Rodallegas se sont retrouvés avec un diplôme olympique, mais comme l’a assuré l’haltérophile, “Sans avoir une médaille, je me sens comme un gagnant.”