Colombie : dernier obstacle de Leo Messi vers la grande finale de la Copa América

in

06/07/2021 à 06:30 CEST

Leo Messi affronte ce matin (03.00 heures) les demi-finales de la Copa América contre la Colombie avec son esprit tourné vers la finale dimanche prochain 11 et le soulever un trophée que l’Argentine n’a pas conquis depuis 28 ans.

Lionel Scaloni évalue différentes options pour le match qui se jouera au stade Mané Garrincha de Brasilia. Des variantes qu’il a répétées sur le terrain du Centro Técnico do Dragao de Goiania, où se concentre l’albiceleste. Et la première étape sera d’analyser l’état des joueurs qui ont disputé les quarts de finale contre l’Équateur.

Le sélectionneur argentin est très conscient du dernier affrontement contre l’équipe du café lors des tours qualificatifs pour la Coupe du monde du Qatar (2-2) et dans lequel l’abliceleste a eu beaucoup de mal à contrôler les incursions de Juan Guillermo Cuadrado. Par conséquent, Scaloni envisage de renforcer l’aile gauche avec un footballeur plus défensif comme Nicolás Tagliafico, ce qui amènerait Marcos Acuña sur le banc.

Scaloni envisage également mettre plus de muscle au milieu de terrain avec Guido Rodriguez à la place de Leandro Paredes pour lui donner un meilleur équilibre face à une Colombie dans laquelle, outre Cuadrado, Duvan Zapata, Borja, Luis Diaz et Muriel se démarquent.

Le troisième changement pourrait venir sur la ligne offensive, dans laquelle l’entraîneur argentin évaluerait donner une pause à Nicolás Gonzalez pour qu’Angel di María puisse entrer chez lui, qui s’est conformé à de bonnes performances en sortant du banc.

Le quatrième changement affecte l’axe de la défense et est forcé par une blessure, puisque Cristian Romero n’a pas encore récupéré de la tension au genou droit. Sa place sera reprise par Germán Pezzella.

Cadre « Anti Messi »

L’albiceleste a dépassé la Colombie lors de leurs deux précédents affrontements en demi-finale de la Copa América, mais la dernière fois qu’ils se sont rencontrés dans le tournoi, lors de la dernière édition, les producteurs de café ont battu l’Argentine, créant un réseau avec Barrios, Cuadrado et Uribe qui a menotté Messi.

“Le style de jeu ne passe pas par le modifier, c’est l’ADN qu’a le joueur colombien, et qu’à cause de la présence de Lionel je ne pense pas que cela change, il faut prendre des précautions, et il faut prendre les situations analysées pour le match & rdquor; un Reinaldo Rueda qu’il pouvait encore répéter le même schéma à partir de ce jour.

Trois disques dans un plan de ’10’

Bien que tous ses efforts soient déployés pour soulever la Coupe et briser la malédiction de 28 ans sans remporter de titres ; Messi a une chance de battre trois autres records avec l’albiceleste. Capitaine de Rosario Il atteindra 34 matchs en Copa América, battant le Chilien Sergio Levingston. Peut dépasser 77 buts de Pelé, qui est le meilleur buteur d’équipes dans l’histoire du football en Amérique du Sud. Et aussi il peut dépasser la marque de José Manuel ¨Charro¨ et Gabriel Batistuta qu’il a atteint avec 13 buts, en tant que meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi continental, pour être à la deuxième place, derrière l’Argentin Norberto Tucho Menendez qui a converti 17 dans les tournois dits sud-américains.