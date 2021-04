Colombie – Venezuela: dangereuse montée des tensions

La plupart des plus de cinq millions de Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays, passent ou ont tenté de rester en Colombie, où une migration pendulaire est également dirigée. (Image: UNHCR / Vincent Tremeau)

Par Socorro Ramirez

La frontière entre la Colombie et le Venezuela s’étend sur 2 219 kilomètres. Là, les deux États ont construit sept passages formels et la région compte cinq zones distinctes: la péninsule des Caraïbes, la Serrania del Perijá et le bassin de Catatumbo, la région andine, le Piedemonte et les Llanos, l’Orinoquia / Amazonie. Les deux pays partagent des populations, des écosystèmes stratégiques, des ressources naturelles et énergétiques, des interactions économiques fortes et divers problèmes de sécurité.

Le Piedemonte et les plaines partagées

C’est la zone frontalière où se produisent les tensions récentes, très proche de la rivière Arauca, qui sert de limite.

Les liens des populations sont anciens, divers et nombreux. Premièrement, il existe des groupes autochtones qui ne reconnaissent pas les frontières. Il y a des villes de l’Arauca colombienne fondées par des Vénézuéliens. Des deux côtés grandissait le troupeau de bétail autour duquel se tournait la société ordinaire. L’exploitation du pétrole sur les deux rives de la rivière Arauca et du gaz dans les contreforts a introduit des changements qui se sont manifestés aux niveaux social, économique, politique et environnemental, et s’ajoutent à d’autres problèmes qui nécessiteraient une gestion transfrontalière concertée. Mais les tensions politiques récurrentes entre les gouvernements centraux des deux pays ont rendu difficile la traduction d’une articulation locale forte par le développement de projets binationaux, qu’il s’agisse d’axes énergétiques ou d’axes fluviaux, dont on parle depuis des siècles.

Dans cette zone frontalière, le conflit armé colombien a eu de nombreux impacts sur le Venezuela. Par exemple, depuis le milieu des années quatre-vingt du vingtième siècle, le groupe de guérilleros ELN a une présence enracinée en Arauca. À cette époque, ils ont utilisé comme arrière logistique, en particulier l’Apure, et ont généré des attaques contre des installations militaires vénézuéliennes avec l’argument de défendre les paysans migrants colombiens, maltraités au Venezuela. Ensuite, les répercussions du différend entre l’ELN, les FARC et les paramilitaires colombiens sur le contrôle de territoires qui ont pris une valeur stratégique pour extorquer les compagnies pétrolières, les finances municipales et départementales, ainsi que les cultivateurs de coca et les contrebandiers d’armes, d’équipements, de précurseurs chimiques, etc.

Et en cela comme dans d’autres zones frontalières, après l’accord de paix signé par le gouvernement colombien et les FARC fin 2016, des dissidents de cette ex-guérilla, l’ELN et d’autres groupes armés ont été installés du côté vénézuélien, avec de graves conséquences sur populations frontalières et les deux pays.

De l’articulation binationale aux fermetures de frontières

Dans les années 1990, l’imbrication des deux économies dans le cadre de la Communauté andine des nations (CAN) a stimulé la mise en place d’une large institutionnalité – la Commission présidentielle sur l’intégration et les affaires frontalières (Copiaf), la Commission militaire binationale et frontalière (Combifrom) , la commission de négociation pour la délimitation dans le Golfe (Coneg), qui a contribué à la communication entre les autorités locales et nationales pour une gestion concertée du quartier complexe.

Ces mécanismes ont fonctionné même après le retrait du Venezuela de la CAN ordonné par Hugo Chavez. Cependant, les tensions entre Chávez et les gouvernements colombiens qui ont coïncidé avec leur mandat présidentiel, l’absence d’une présence globale des deux États dans les zones frontalières, l’augmentation du nombre de groupes armés irréguliers colombiens et la réaction vénézuélienne de «persécution violente» au-delà de la frontière ligne, a généré des problèmes et des tensions dans les zones frontalières.

Après la mort de Chavez, Nicolás Maduro l’a remplacé en 2013 à la direction du régime bolivarien. Bien qu’il ait continué à soutenir les efforts vénézuéliens en faveur des négociations de paix entre le gouvernement colombien et les guérilleros -FARC et ELN, les tensions ont augmenté dans le même temps.

Le 19 août 2015, Maduro a expulsé plus de 24 000 Colombiens. Certains avaient le statut de réfugiés et les ont accusés de la crise vénézuélienne. Il a ensuite ordonné la fermeture des postes frontières officiels entre les deux pays. La pression des citoyens a réussi, en juillet 2016, à ce que Maduro autorise certains passages de la frontière pour les piétons et le transport de marchandises, quoique de manière restreinte. En mars 2020, le gouvernement colombien d’Iván Duque a ordonné la «fermeture de la frontière» en raison de la pandémie.

Plus de cinq ans de fermeture intermittente des passages frontaliers formels ont conduit la population et le commerce à se déplacer d’un pays à l’autre à travers les déserts, les montagnes et les rivières. Les groupes armés illégaux ont profité de cette situation pour contrôler ces routes informelles affectant ce qui reste du commerce binational et surtout l’exode de population qui va du Venezuela vers la Colombie, à laquelle il a fait l’objet d’extorsion, d’esclavage au travail et d’exploitation sexuelle.

Crise, répercussions et tensions

L’augmentation du rejet social de la crise multidimensionnelle au Venezuela a permis à l’opposition politique de remporter une large majorité à l’Assemblée nationale en décembre 2015, mais elle a été bloquée par le régime officiel. Maduro a été réélu en 2018, lors d’élections qui, en raison de ses irrégularités, n’ont pas été reconnues par la plupart des pays d’Europe et des Amériques. En février 2019, Maduro a rompu les relations diplomatiques et consulaires ainsi que toutes les communications avec le gouvernement colombien. Duque s’est articulé avec l’opposition dirigée par Juan Guaidó et a assumé sa stratégie: cessation de l’usurpation, gouvernement de transition et élections libres avec le soutien de Donald Trump, et sans supposer que les intérêts de la Colombie vis-à-vis du Venezuela sont très différents de ceux des États-Unis. .

La plupart des plus de cinq millions de Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays, passent ou ont tenté de rester en Colombie où une migration pendulaire est également dirigée, qui partent souvent à la recherche de transferts de fonds, de revenus, de biens et de services de base. Cet exode s’inscrit également dans le cadre du retour de bon nombre de ces milliers de Colombiens qui y ont émigré à la recherche d’un revenu dans les années 1970 et 1980, ainsi que d’un refuge dans les années 1990 face à l’exacerbation du conflit armé, et reviennent maintenant avec une famille binationale. .

Début février 2021, Duque a annoncé que le 26 de ce mois, un commandement spécialisé contre le trafic de drogue et les menaces transnationales entrerait en action en mai contre des «cibles de grande valeur» et a cité des dissidents de l’exFARC, de l’ELN, du Clan del Golfo. Il a ajouté qu ‘«au Venezuela, beaucoup d’entre eux sont protégés parce que le cartel des Suns est à côté de Maduro et mène des opérations de trafic de drogue».

Maduro a répondu: “Nous sommes prêts pour la défense armée du territoire national en cas de besoin, au bon moment et au bon endroit.” «La Colombie est un véritable État de la drogue.» Et le ministre de la Défense Padrino López a accusé la Colombie de devenir un «centre de conspiration» contre le Venezuela.

Les tensions sont aggravées

La quatrième semaine de mars 2021, la zone frontalière du piedemonte et de la plaine, a été le théâtre d’affrontements. Tôt le matin du dimanche 21 mars, les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) ont déployé l’opération militaire Lanceros de Apure contre la structure dissidente ou front X de l’ancienne guérilla FARC, à La Victoria, municipalité de Páez, État d’Apure (Venezuela) . Dans la nuit du 23 mars, de nouveaux affrontements ont eu lieu, comme les après-midi des 25 et 26 mars dans le hameau El Ripial qui longe la rivière Arauca.

Javier Tarazona, de Fundaredes, a rapporté «une nouvelle confrontation armée qui augmente le nombre de morts et de personnes déplacées… Nous appelons la communauté internationale, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale à jouer un rôle de médiateur; et qu’il y ait une garantie des droits humains de ces familles qui fuient le pays. » Puis, dimanche 28 mars, il a montré que des affrontements persistent à Apure, plus précisément à El Ripial et dans l’axe Santa Rosa los Arenales, concernant la vie de civils déplacés en plein conflit armé.

Le régime vénézuélien s’est armé. Maduro a réitéré qu’il s’agit d’une campagne menée par des laboratoires financés par les États-Unis et la Colombie “pour monter des faux positifs, pour essayer de défigurer la réalité contre le Venezuela … créer les conditions pour justifier l’interventionnisme impérialiste.” Le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et l’Assemblée nationale au pouvoir tiennent le gouvernement colombien pour responsable des mêmes accusations que Maduro fait d’exporter ces groupes armés irréguliers vers le Venezuela.

Depuis la Colombie, il est à noter que le régime de Maduro a permis la présence et une action accrue sur le territoire vénézuélien de l’ELN et des dissidents de l’ancienne guérilla FARC et prend désormais parti dans les différends entre ces groupes. Le ministre de la Défense et la compagnie aéronautique brésilienne (Embraer) ont officialisé la signature du contrat d’achat de 25 avions de combat tactiques, destinés à l’armée de l’air colombienne.

Les risques de frottements, même militaires, augmentent. Depuis les zones frontalières et les villes de l’intérieur des deux pays, des organisations sociales, humanitaires et académiques articulent depuis plus d’un an maintenant Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela (Citizen Bridges Colombia Venezuela) pour renforcer les liens positifs qui aident à prévenir l’aggravation de la situation et reconstruire la relation binationale. Puisse la communauté internationale contribuer à réduire cette dangereuse tension.

(L’auteur est expert en relations Colombie-Venezuela, professeur à l’Universidad Nacional de Colombia. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

