Colombo débute son record en F3 à Spa

in

28/08/2021 à 12:39 CEST

Lorenzo Colombo (Campos Racing) a remporté sa première victoire en Formule 3 à Spa-Francorchamps, dans une première course de la catégorie en proie aux incidents et qui s’est disputée sous la pluie.

Le départ de la course a été retardé d’une heure en raison des fortes pluies qui s’abattaient sur le Circuit de la Ardenne. Colombo, qui en Hongrie a perdu sa victoire à cause d’une pénalité pour non-respect de la distance avec la voiture de sécurité, s’est rattrapé avec une belle performance.

Jak Crawford (Hitech Grand Prix) a terminé deuxième, avec son coéquipier stanek romain, troisième.

Le poleman de la course principale, Jack Doohan, il a terminé 12e, il s’élancera donc également en tête de grille pour la course de cet après-midi, dans l’ordre inverse, avec David Schumacher deuxième et Alexandre Smolyar, troisième.

GP de Belgique. F3. Course 1 :

1. Lorenzo Colombo (Campos Racing)

2. Jak Crawford (Hitech Racing) à 13.400

3. Roman Stan & ecaron;k (Hitech Racing) à 15 400

4. Frederik Vesti (ART Grand Prix) à 19 000

5. Victor Martins (MP Motorsport) à 21 100

6. Johnathan Hoggard (Jenzer Motorsport) à 23 600

7. Clément Novalak (Trident) à 24 400

8. Logan Sargeant (Charouz Racing) à 24 500

9. Caio Collet (MP Motorsport) à 25 200

10. Alexander Smolyar (ART Grand Prix) à 25 400

11. David Schumacher (Trident) à 25 900

12. Jack Doohan (Trident) à 26 900

13. Arthur Leclerc (Prema Powerteam) à 28 300

14. Dennis Hauger (Prema Powerteam) à 30 000

15. Ayumu Iwasa (Hitech Racing) à 31 400