Colombo gagne avec Campos Racing en Hongrie

31/07/2021

Le à 12:55 CEST

Lorenzo Colombo Il a remporté sa première victoire en Formule 3 ce samedi en Hongrie, une victoire très émouvante, que le pilote italien a dédiée au skipper de Campos Racing, Adrián Campos, décédé cette année.

Colombo a dominé la première course du week-end sur le Hungaroring et a remporté la victoire devant Ayumu Iwasa et Olli Caldwell, respectivement deuxième et troisième, tandis que Enzo Fittipaldi il a obtenu la pole pour la deuxième course sur le système de grille inversée, étant douzième.

Jonny Edgar Il démarre très bien et tient Colombo à distance pendant huit tours, mais le jeune Britannique perd ensuite la tête et est contraint à l’abandon à cause d’un problème de boîte de vitesses.

Colombo a réussi à conserver son avantage en tête de la course, sans laisser aucune chance à ses poursuivants directs, Iwasa et Caldwell.GP de Hongrie Formule 3. Course 1 :

1. Lorenzo Colombo Campos Racing

2. Ayumu Iwasa Hitech Racing à 1800

3. Olli Caldwell Prema Powerteam à 2 000

4. Logan Sargeant Charouz Racing System à 2 700

5. Clément Novalak Trident à 3 200

6. Dennis Hauger Prema Powerteam à 3 600

7. Alexander Smolyar ART Grand Prix à 4 900

8. David Schumacher Trident à 6 400

9. Jack Doohan Trident à 7 500

10. Matteo Nannini HWA AG à 7 800

11. Roman Stan & ecaron;k Hitech Racing à 8.300

12. Enzo Fittipaldi Charouz Racing System à 9 500

13. Arthur Leclerc Prema Powerteam à 9 600

14. Juan Manuel Correa ART Grand Prix à 10 500

15. Victor Martins MP Motorsport à 11 400