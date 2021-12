Colón attend Messi en pré-saison

28/12/2021 à 19:10 CET

« Aeeea, je suis Sabalero » Los Palmeras chantent pour le Club Atlético Colón. Leo Messi a été surpris en train de s’amuser pendant ses vacances de Noël en Argentine au rythme de cet ‘hymne’ et l’équipe de Santa Fe n’a pas manqué l’occasion d’ironiser et d’ajouter une touche d’humour à l’affaire.

Léo, Avec ta danse et l’aeea, on t’attend pour la pré-saison 😉 #ElClubDelPueblo ❤️🖤 pic.twitter.com/Ao4vEAJUUH – Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) 27 décembre 2021

« Léo, Avec ta danse et l’Aeea, on t’attend pour la pré-saison », a écrit sur les réseaux sociaux la star argentine faisant du pogo (une sorte de danse) au rythme de la cumbia. Messi est avec sa femme et ses enfants dans son pays natal avant de revenir au PSG pour affronter la deuxième partie de saison.

Messi veut améliorer ses performances avec ‘les parisiens’ après presque quatre mois depuis son arrivée à Paris. Fermez la Ligue 1 et remportez la Ligue des champions, les grands buts de l’Argentin qui ajoute 6 buts en 16 matchs avec l’élastique parisien.