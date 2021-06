Colón bat Independiente et jouera la finale contre Racing

01/06/2021

Colon de Santa Fe battre ce lundi à Indépendant réalisé par Julio César Falcioni pour 2-0 et jouera ce vendredi la finale de la Coupe de la Ligue de football professionnel d’Argentine contre Club de course, quelles heures avant a battu Boca Juniors aux tirs au but après avoir égalisé sans but en temps réglementaire.

A la 18e minute, le défenseur d’Independiente Juan Manuel Insaurralde a touché le ballon de la main dans sa propre surface et l’arbitre a fait signe peine. Luis Miguel ‘el Pulga’ RodriguezLe joueur de 36 ans a marqué un but deux minutes plus tard avec un tir précis frappant le poteau. Il s’agissait du huitième but du tournoi de l’attaquant, qui a atteint le Colombien Rafael Santos Borré de River Plate en tête du classement des buteurs.

À partir de ce moment, Independiente a continué à chercher l’égalité, mais Colón a tenu bon au centre du terrain et a empêché Rojo de s’approcher trop près de son but. Ceux dirigés par Eduardo Domínguez ont laissé Independiente avancer, mais ont coupé lorsque les milieux de terrain ont cherché les attaquants et sont sortis rapidement pour contre-attaquer.

Après 62 minutes de seconde mi-temps, ‘el Pulga’ Rodríguez s’empara d’un très long coup franc et surprit avec une bombe avec effet qui toucha le poteau.

Le deuxième but est intervenu en 66 minutes. Dans l’une des nombreuses contre-attaques, Alexis Castro a assisté Santiago Pierotti, qui était entré sur le terrain deux minutes plus tôt et avait piqué le ballon au-dessus du gardien.

Depuis lors, Independiente a pris possession du ballon et a acculé Colón. Cependant, le Santa Fe a empêché les Rouges d’avoir une opportunité de marquer clairement.

El Rojo est arrivé à ce stade en étant troisième de la zone B avec 20 points sur 39 possibles et en battant Estudiantes de La Plata aux tirs au but en quarts de finale, après avoir fait match nul sans but dans le temps réglementaire. Colón était le leader de la zone A avec 25 points et a également battu Talleres aux tirs au but après un match nul 1-1.

La Coupe de la Ligue de football professionnel est le principal tournoi argentin, disputé par 26 équipes et le champion se qualifiera pour la Copa Libertadores en 2022. Les demi-finales, qui se sont jouées sur un terrain neutre (le stade du Bicentenaire de San Juan), devaient se dérouler samedi 22 et dimanche 23, mais ils ont été reportés en raison de la forte augmentation des cas de coronavirus dans le pays. La finale aura lieu ce vendredi, également au Bicentenaire de San Juan.