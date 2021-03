Colón et Vélez continuent en tant que leaders de la Coupe de la Ligue

29/03/2021 à 05:57 CEST

Efe

Les nuls de River Plate avec le Racing Club et Independiente avec Boca Juniors ont permis à ces quatre grandes équipes d’Argentine de ne rajouter qu’un point en cette septième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Colón a battu Platense 1-3 pour ratifier son statut de leader du groupe A, tandis que Vélez Sarsfield a également fait match nul 1-1 avec Defensa y Justicia à domicile mais reste le leader de la zone B du concours de gaucho.

Avec six dates à contester, les quatre équipes de chaque zone commencent à émerger qui se qualifieront pour la phase finale du concours dans une zone qui n’a toujours pas River Plate ou Boca Juniors dans ces endroits.

Al Boca s’est échappé de ses mains avec un penalty final contre Independiente

Independiente et Boca Juniors ont égalé 1-1 lors du dernier match de cette journée de dimanche avec des buts de Gastón Togni pour le local et du Péruvien Carlos Zambrano pour ‘Xeneize’, qui à la fin du match a perdu un penalty exécuté par le Colombien Sebastián Villa et détourné par l’Uruguayen Sebastián Sosa.

Dans un match intense et sans friction, les locaux ont réussi à prendre l’avantage dans la première étape, mais dans la seconde, une tête précise de Zambrano a établi l’égalité finale dans ce qui était le premier but du Péruvien avec la veste « xeneize ».

À la fin du match, Sebastián Villa a eu un penalty qui a été dévié par Sebastián Sosa afin que la répartition des points laisse le « Rojo » dans la zone de qualification et le « Xeneize » en sixième position mais avec une incertitude pour l’avenir.

Fin du match # Independiente 1-1 Boca pic.twitter.com/AZsj5sq1Ho – CA Independiente (@Independiente) 29 mars 2021

River and Racing a scellé un match nul sans ouvrir le score

River Plate et Racing Club égalent sans but au Stade Monumental dans un résultat qui a gardé l’Académie parmi les quatre premiers du groupe A, tandis que « Millionaire » a terminé cinquième en dehors de la zone de ceux classés au quatrième de la fin de cette Ligue professionnelle Tasse.

Avec le précédent de la victoire 5-0 que River avait donné au Racing à la Super Coupe d’Argentine le mois dernier, ceux dirigés par Pizzi ont proposé une approche plus prudente et ont réussi à prendre un point en tant que visiteur malgré la finition avec un joueur de moins pour l’expulsion de Juan Cáceres.

Les deux équipes ont dépassé leurs débuts en Coupe d’Argentine et dans dix jours, elles disputeront leur ronde de 32 duels, en attendant le tirage au sort pour la phase de groupes de l’édition 2021 de la Copa Libertadores.

Colón a vaincu Platense et poursuit son chemin de leadership

Colón de Santa Fe a ratifié son statut de seul leader du groupe A après avoir battu le Platense récemment promu à domicile 1-3 samedi et étiré son avantage sur ses gardes, en atteignant 19 points, cinq devant le centre de Cordoue de Santiago del Estero. , le Banfield et le Racing Club.

Le «Sabalero» dirigé par Eduardo Domínguez a renversé le but initial de Facundo Curuchet pour les locaux et a gagné avec des buts de Santiago Perotti, du Colombien Wilson Morelo -un penalty- et de Rafael Delgado.

Avec cette victoire, et malgré l’élimination en Coupe d’Argentine, Colón compte six victoires et un nul dans ce qui est le meilleur début de tournoi de son histoire.

Vélez égalé avec Talleres mais reste au sommet

Comme Colón, Vélez est resté le leader malgré un nul 1-1 en tant que visiteur contre Defensa y Justicia ce dimanche pour la septième journée du tournoi argentin.

Marcelo Benítez s’est qualifié pour le «Halcón» et Cristian Tarragona a marqué le match nul définitif pour Vélez qui suit en tête du groupe B de la Coupe de la Ligue professionnelle avec 16 unités, trois devant Independiente et Lanús.

L’équipe dirigée par Mauricio Pellegrino a une équipe jeune et, à l’exception de la victoire 1-7 contre Boca Juniors, ils ont toujours montré une attitude pour imposer des conditions au jeu et mettre un style en pratique.

Un San Lorenzo urgent est mesuré avec Estudiantes et Newell’s de Burgos visite Tucumán

San Lorenzo, après avoir été éliminé de la Coupe d’Argentine aux mains de la Défense et de la Justice, et après un début très irrégulier d’une compétition nationale, rendra visite aux Estudiantes ce lundi dans l’un des trois matches qui marqueront la fin de cette septième journée.

Dans un autre des duels de ce lundi, Newell de Germán Burgos se rendra à l’Atlético local de Tucumán avec la nécessité d’ajouter une victoire afin que la possibilité d’atteindre les quarts de finale du tournoi ne devienne pas utopique.

Dans le troisième et dernier match de lundi, Hurricane and Gymnastics mesurera leur force dans un duel entre deux équipes qui aspirent à se disputer quatre places pour la prochaine instance de cette Coupe de la Ligue professionnelle.