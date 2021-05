Colón et Vélez ont la garantie de diriger leurs domaines respectifs

05/01/2021 à 05:58 CEST

. / Buenos Aires

Colon de Santa Fe Oui Velez Sarsfield leur respective dirigeants de leurs zones après l’emporter contre Arsenal (2-0) et Patronato (1-0) dans l’avant-dernière journée de la Coupe de la Ligue de football professionnelle argentine.

Colón de Santa Fe a gagné 2-0 contre Arsenal de Sarandí avec des buts de Bruno Bianchi et Facundo Farías pour grimper à 24 points dans la Zone A. Estudiantes, avec 19 et River Plate, San Lorenzo et Racing Club, avec 18 chacun, ils sont les mieux placé pour se battre pour les trois places restantes de ce groupe pour le quarts de finale.

Dans la zone B, quant à lui, Vélez Sarsfield s’est imposé 1-0 contre Patronato avec un but de Ricardo Centurión, sur penalty, pour atteindre 28 points. Boca Juniors et Talleres de Córdoba, avec 19, et Independiente avec 17, sont les trois autres clubs les mieux placés pour compléter les petites annonces de ce groupe.

La douzième journée se poursuivra ce dimanche avec neuf matchs, parmi lesquels les Boca Juniors croisent contre Lanús et Banfield contre River Plate, les duels de San Lorenzo contre Godoy Cruz, Central Córdoba contre Racing Club, Indepediente contre Atlético Tucumán et le classique Rosario entre Rosario Old Boys de Central et de Newell.