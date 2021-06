Colón remporte le premier titre de son histoire en première division argentine

05/06/21 à 04:58 CEST

. / Buenos Aires

Colón de Santa Fe bat le Racing Club 3-0 en finale de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine et a été couronné champion, pour la première fois en 116 ans d’histoire, de football argentin. Avec des buts de Rodrigo Aliendro, Cristian Berardi et Alexis Castro, l’équipe de Santa Fe a remporté sa première couronne après s’être imposée avec autorité face au Racing lors de la finale disputée au stade Del Bicentenario de San Juan. De cette façon, le ‘Sabalero’ est devenu le 38e champion argentin entre tournois et coupes à ajouter à son palmarès qui a enregistré les tournois de la Coupe du Président Perón de 1950, la Deuxième Division en 1965 et les 28 titres de la Ligue Santafesina.

Colón, qui en 2019 a perdu la finale de la Coupe d’Amérique du Sud contre l’Equatorien Independiente del Valle, a eu sa grande revanche et sa grande fête dans la première conquête de ce club.

L’ensemble Sabalero, qui a également atteint son qualification pour la Copa Libertadores 2022, Eduardo Domínguez avait son grand stratège en tant qu’entraîneur, la solidité du gardien uruguayen Leonardo Burián, Gonzalo Piovi, Paolo Goltz et Facundo Garcés en défense centrale, Facundo Mura, Rafael Delgado et Eric Meza mis en évidence dans les coulisses.

Alexis Castro, Federico Lértora et Rodrgio Aliendro et Christian Bernardi étaient les joueurs les plus en vue au milieu du terrain, l’emblème était Luis Miguel ‘La Pulga’ Rodríguez, Cristian Ferreira, le Colombien Wilson Morelo et Nicolás Leguizamón en attaque.

Colomb, qui avait été d’abord de la zone A Avec 25 points après sept victoires, quatre nuls et deux défaites, il a obtenu son passeport pour les quarts de finale de ce tournoi. Dans ce cas en tant que local dans son stade gagné aux tirs au but 5-3 contre Talleres de Cordoue après égalité pour un but. En demi-finale, il a gagné avec autorité 2-0 contre Independiente à San Juan lundi dernier et ce vendredi, il a réitéré une victoire catégorique en finale 3-0 contre le Racing dans la même étape de San Juan.