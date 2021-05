Colonial Pipeline a payé une rançon de 5 millions de dollars aux pirates informatiques ⋆ .

Voilà pour ne pas négocier avec les terroristes.

Colonial Pipeline a payé aux pirates informatiques qui ont fermé certains de ses réseaux près de 5 millions de dollars en rançon, a déclaré jeudi un responsable américain familier du dossier. La nouvelle du paiement a été rapportée pour la première fois par Bloomberg. Le responsable américain n’a pas précisé comment ni quand l’entreprise avait payé.

Colonial, qui exploite le plus grand gazoduc du pays, a annoncé avoir été piraté vendredi et a rapidement fermé ses quatre principaux pipelines qui desservent l’est et le sud-est des États-Unis par mesure de précaution. Les prix de l’essence ont augmenté et certaines stations ont manqué de carburant. Le ministère des Transports a émis une ordonnance d’urgence permettant aux camionneurs qui conduisent du carburant dans les États touchés de travailler plus d’heures que la réglementation fédérale ne le permet normalement.

Les pirates, connus sous le nom de DarkSide, sont l’un des nombreux groupes de ransomwares qui tiennent les fichiers des organisations en otage et exigent un paiement, soit en verrouillant leurs fichiers et en les rendant inutilisables, soit en menaçant de les rendre publics. Le FBI a historiquement découragé, mais pas interdit, les victimes américaines de ransomwares de payer les pirates, car un paiement n’est pas garanti de fonctionner et peut encourager les criminels à continuer à attaquer les autres.

SCOOP: Colonial Pipeline a payé des pirates informatiques près de 5 millions de dollars en rançon https://t.co/RrDctzwEkZ – William Turton (@WilliamTurton) 13 mai 2021

Lors d’une conférence de presse lundi, Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison Blanche pour les cyber-technologies et les technologies émergentes, a reconnu que certaines organisations pourraient trouver que payer les criminels peut être dans leur meilleur intérêt.

Selon Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale pour les technologies cybernétiques et émergentes, le Trésor américain travaille sur des «normes d’actifs virtuels» pour «lutter contre l’exploitation des monnaies virtuelles souvent utilisées pour le paiement dans les ransomwares». pic.twitter.com/tMchVkmhEu – Le recomptage (@therecount) 10 mai 2021

Le président Joe Biden a déclaré lundi que les services de renseignement américains pensaient que DarkSide opérait à l’intérieur des frontières de la Russie et que, même s’il ne semblait pas être dirigé par le gouvernement russe, il «allait avoir une conversation» avec le président russe Vladimir Poutine à propos de ces groupes . «Ils ont une certaine responsabilité pour faire face à cela», a-t-il déclaré.