Colonial Pipeline annonce qu’il a commencé le redémarrage des opérations de pipeline ⋆ .

Colonial Pipeline a annoncé qu’il avait commencé le redémarrage des opérations du pipeline vers 17 heures mercredi.

«Suite à ce redémarrage, il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement de livraison des produits revienne à la normale. Certains marchés desservis par Colonial Pipeline peuvent subir ou continuer de subir des interruptions de service intermittentes pendant la période de démarrage. Colonial déplacera autant d’essence, de diesel et de carburéacteur que possible en toute sécurité et continuera de le faire jusqu’à ce que les marchés reviennent à la normale », a déclaré la société.

Certaines parties des États-Unis ont un approvisionnement en carburant insuffisant à la suite de la cyberattaque qui a eu lieu la semaine dernière.

L’Associated Press a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie de gaz, mais un problème de distribution transportant le produit des raffineries de la côte du Golfe vers les zones qui ont besoin de carburant. Le point de vente a également déclaré que l’achat de panique était un facteur.

