Colonne : Amazon soutient la démocratie qui meurt dans les ténèbres

Il y a quelque chose de remarquablement faux à la une de chaque Washington Post proclamant sa devise « La démocratie meurt dans les ténèbres ». Un nouveau rapport d’enquête de . a révélé que les propriétaires de Post chez Amazon sont partenaires dans un projet de propagande avec la Chine communiste.

. a commencé par révéler qu’Amazon s’était effondré et avait interdit les critiques de lecteurs sur son site Web chinois, afin que personne ne puisse critiquer une collection de discours du dictateur chinois Xi Jinping. Cela faisait « partie d’un effort plus approfondi de dix ans de la société pour gagner les faveurs de Pékin afin de protéger et de développer ses activités sur l’un des plus grands marchés du monde ».

Quand il s’agit de la Chine, la démocratie meurt en signes dollar ?

Amazon s’est associé aux fabricants de propagande chinois pour créer un portail de vente sur le site américain de l’entreprise, Amazon.com – un projet connu sous le nom de China Books. L’agent clé de ce projet est Jay Carney, l’ancien attaché de presse d’Obama et Biden, qui est maintenant le chef mondial des opérations de lobbying et de politique publique d’Amazon. Pour accéder au boodle chinois, ils exposeront la propagande communiste à l’échelle mondiale.

Selon des rapports du gouvernement chinois, lors d’un voyage à Pékin en 2018, Carney a promis à un membre suppléant du comité central du Parti communiste qu’Amazon ferait « tout son possible » pour promouvoir China Books et le rendre « plus grand et plus fort ». Naturellement, Carney n’offrirait aucun commentaire à l’exposé de ..

Les livres de ce projet semblent ridicules. Prenez le livre de poche intitulé L’incroyable Xinjiang : Histoires de passion et d’héritage de « l’équipe de l’agence de presse Xinhua ». La province du Xinjiang est l’endroit où la Chine interne un million de Ouïghours ethniques dans des camps de concentration. Mais le livre vante une émission de comédie en ligne locale dans le Xinjiang où un acteur joue un « pays clos » local et insiste sur le fait que l’ethnicité n’est « pas un problème » là-bas. Cela fait écho au déni communiste menteur qu’il y ait des mauvais traitements envers les minorités.

Ensuite, il y a des livres qui saluent la bataille de la Chine contre COVID-19, qui a commencé à Wuhan. L’un est intitulé Histoires de courage et de détermination : Wuhan dans le confinement du coronavirus, par « Le comité de rédaction ». . rapporte qu’un autre livre sur ce thème de la pandémie commence par un commentaire de Xi Jinping : « Notre succès à ce jour a une fois de plus démontré les forces du leadership du PCC (le Parti communiste chinois) et du socialisme chinois. »

La base de données Internet Movie Database (IMDb.com), propriété d’Amazon, a également répondu à l’appel de Pékin en supprimant les commentaires sévères des utilisateurs sur le documentaire Amazing China, qui fait l’éloge des réalisations du pays depuis que Xi est devenu dictateur (« président ») en 2013. Le film est toujours mal noté. – un 2,3 sur dix – mais les captures d’écran archivées ont montré que certaines critiques négatives ont disparu.

En réponse aux questions de ., Amazon a déclaré qu’il « se conforme à toutes les lois et réglementations applicables, où que nous opérons, et la Chine ne fait pas exception ». Il a ajouté qu’« en tant que libraire, nous pensons qu’il est important de fournir un accès à l’écrit et à des perspectives diverses. Cela inclut des livres que certains peuvent trouver répréhensibles.

Oh allez ! En Amérique, Amazon a interdit la vente de livres conservateurs du mauvais côté des censeurs LGBT – comme When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment de Ryan Anderson – mais il vend une propagande absurde de la Chine rouge parce qu’elle proclame que « des perspectives diverses » sont important.

Comme nous sommes sur le point de le voir dans l’éblouissant écran Technicolor lors des Jeux olympiques de 2022, les sociétés dites « éveillées » négligeront de nombreuses violations des droits de l’homme en Chine pour accéder à son énorme marché. Les entreprises médiatiques qui s’inclinent devant la tyrannie chinoise devraient retirer leurs courageuses devises ou proclamations selon lesquelles elles sont des guerriers de la démocratie, de la transparence et de la résistance… à commencer par le Washington Post.