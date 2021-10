Colonne Cardano SPO : ADA4Good [A4G]

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est une mise en commun qui récompense ses délégataires avec des World Mobile Tokens (WMT) aux côtés d’ADA, tout en faisant don de 50 % des frais de marge à Save The Children: ADA4Good [A4G].

L’invité de la semaine dernière était un pieu sur un mission d’accélérer le monde vers une source alimentaire plus durable.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Cardano SPO, entretien avec ADA4Good [A4G]

Bonjour, content de vous avoir ici. Veuillez vous présenter, où êtes-vous basé et quel est votre parcours ?

Merci de m’avoir reçu Patryk ! Je m’appelle Vahid et je suis l’exploitant de la piscine de Piscine A4G.

Je suis né en Iran, j’ai grandi pendant des périodes difficiles et j’ai quitté le pays en 1988 à l’adolescence. Cette période m’a profondément marqué en ce qui concerne les enfants, la pauvreté et la guerre. C’est aussi pourquoi je suis soutenir des causes qui aident les enfants dans le besoin.

Je vis aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans maintenant.

J’ai une formation en ingénierie, mais je ne l’utilise que dans mon temps privé, où j’ai construit et hébergé mes propres robots de trading d’arbitrage et de tenue de marché. Professionnellement, j’ai plus de 25 ans d’expérience dans la vente et le marketing.

Pourquoi Cardano ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans cette blockchain Proof of Stake ?

Tout a commencé avec la crise financière de 2008. J’ai été étonné de voir à quel point les gouvernements et les banques centrales imprimer de l’argent à partir de rien pour sauver les banques qui avait créé le problème pour commencer. Après avoir compris les concepts de la politique monétaire de notre gouvernement, et comment ils abaissaient la valeur de l’argent des gens moyens pour enrichir les gens au sommet grâce à l’inflation, il était inévitable pour moi de commencer à me lancer dans Bitcoin.

Alors que je commençais à comprendre la beauté de la décentralisation et comment la crypto était une monnaie saine, sans faire appel à des intermédiaires (par exemple les banques), j’ai aussi commencé à voir Les défauts du Bitcoin. C’est à ce moment-là que j’ai vu le TED Talk de Charles Hoskinson et ensuite sa légendaire séance de tableau blanc. La première vidéo m’a inspiré voyez comment Cardano pourrait changer la vie de milliards de personnes dans des endroits comme l’Afrique, tandis que sa session de tableau blanc a donné une excellente solution à tous les problèmes auxquels Bitcoin et Ethereum étaient et sont confrontés.

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à investir dans Cardano. Au fur et à mesure que le projet grandissait et que je voyais à quel point l’équipe et la communauté étaient fantastiques, j’ai continué à investir plus d’argent et de temps dans Cardano. Et finalement en novembre 2020, j’étais tellement accro à Cardano, que j’ai décidé de mettre en place un pool d’enjeux Cardano pour aider à réaliser la vision de l’Afrique.

En plus de l’ADA 4-5% habituel, vos délégants reçoivent également des jetons WMT. Pouvez-vous nous dire ce qu’est World Mobile ?

World Mobile est le premier réseau mobile/internet à connecter tout le monde, partout, en faisant cela de manière décentralisée, en utilisant la technologie blockchain.

Il y a près de 4 milliards de personnes non connectées sur notre planète. En effet, les réseaux mobiles traditionnels n’investissent pas dans des endroits difficiles d’accès. World Mobile repose sur les gens. En vendant des nœuds de réseau abordables qui offrent une couverture via des réseaux maillés, les propriétaires d’entreprises locales peuvent se connecter à d’autres, créer leurs propres villages intelligents et partager les récompenses.

Les Les jetons WMT sont un moyen de payer les transactions, mais aussi un moyen de répartir la propriété du réseau. Au fur et à mesure que le réseau se développe, les transactions et avec cela, la valeur du jeton.

Cardano SPO ADA4Good a pour mission d’éduquer, de connecter et de responsabiliser

Ma piscine croit au Cardano Afrique Vision, dans lequel les personnes non bancarisées utiliseront les systèmes financiers décentralisés et les outils d’identité numérique de Cardano pour devenir bancarisées. Cependant, pour ce faire, ils doivent toujours être connectés au réseau Cardano pour l’utiliser. C’est ici que World Mobile vient combler cet écart. Et c’est pourquoi nous investissons et soutenons le projet en le faisant connaître à travers distribuer certains de nos propres jetons WMT à nos délégataires.

Enfin et surtout, nous pensons que nous devons également aider à éduquer les enfants afin qu’ils aient une meilleure chance de saisir les opportunités offertes par ces systèmes. C’est pourquoi nous faire un don à Save the Children.

Vous êtes également le fondateur de l’Alliance xSPO. Qu’est-ce que c’est et comment aide-t-il l’écosystème Cardano ?

Lorsque j’ai commencé mon parcours en tant que Cardano Stake Pool Operator (SPO), j’étais ravi de voir qu’il y avait environ 3000 SPO sécurisant le réseau ; faisant de Cardano sans doute le réseau le plus décentralisé du marché. Cependant, j’ai également découvert que la majorité des FS étaient très petites et que la plupart d’entre elles avaient du mal à garder la tête hors de l’eau. Tous les FS plus petits et débutants semblaient avoir de nombreux défis communs. Ces défis n’ont pas été abordés dans les groupes généraux disponibles.

Alors j’ai eu l’idée de démarrer une alliance pour les plus petites SPO uniquement (avec moins d’un million d’ADA mis en jeu) afin que nous puissions nous aider à grandir tout en nous amusant ensemble.

Avec deux autres SPO (Miguel de NEXUS Pool et Guy de ARARE Pool), nous avons lancé un groupe Telegram qui est maintenant passé à un groupe Discord qui compte actuellement plus de 220 membres.

Nous essayons de nous promouvoir les uns les autres et de sensibiliser la communauté afin qu’un plus grand nombre de délégués choisissent des pools plus petits qui, en fin de compte, augmenter la diversité, la créativité et la décentralisation de Cardano.

Votre contribution est appréciée, un dernier mot ? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

Les gens peuvent nous trouver sur notre serveur Discord ; nous serons là pour discuter ou quoi que ce soit Cardano.

Pour plus d’informations sur notre pool, notre mission et notre programme de partage de jetons WMT, il suffit d’aller sur notre site Web.

Essentiellement, nous sommes ici pour avoir un impact en améliorer la vie des enfants. Nous pensons que la meilleure façon de le faire est de les éduquer d’abord et c’est pourquoi nous faisons un don à Save the Children sur une base mensuelle.

Pour que ces enfants grandissent comme des adultes puissants et saisissent les opportunités offertes par Cardano, ils doivent également être connectés. C’est pourquoi nous soutenons les deux projets, Cardano et World Mobile. On dit donc que A4G est là pour éduquer, connecter et responsabiliser.

Merci beaucoup de m’avoir écouté, Patryk ! C’était amusant de faire ça.

Avis de non-responsabilité : les opinions et les points de vue des SPO sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de la Fondation Cardano ou de l’IOHK.