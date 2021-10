Colonne Cardano SPO : Piscine Fytoboros [FYTO]

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est un pool de participations qui se décrit comme une startup native de Cardano sur un mission d’accélérer le monde vers une source de nourriture plus durable: Piscine Fytoboros [FYTO].

L’invité de la semaine dernière était un pool de pieu qui fait don de 50 % de ses honoraires fixes pour soutenir des projets dans les pays les plus pauvres du monde.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons Opérateurs de pool de participation (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Cardano SPO, entretien avec Fytoboros Pool [FYTO]

Hé, content de t’avoir ici. Veuillez vous présenter, où êtes-vous basé et quel est votre parcours ?

Je m’appelle Jia, je vis actuellement à San Diego et Los Angeles. Je suis né et j’ai grandi à Guangzhou en Chine, et j’ai immigré aux États-Unis quand j’avais 10 ans avec ma petite sœur pour retrouver nos parents à Los Angeles. Je suis devenu citoyen américain à l’âge de 18 ans et j’ai obtenu mon diplôme en génie aérospatial. J’ai construit une fusée quand j’étais à l’université avec des amis et cela m’a permis de construire des fusées encore plus grosses à EspaceX. Je suis le genre de personne qui aime continuellement grandir et apprendre des choses qui m’intéressent, et souvent c’est en dehors de mon expertise parce que c’est là que je peux grandir et apprendre le plus. Je suis un optimiste naturel, et je pense que c’est un principe très important pour maximiser la probabilité de succès dans tout ce que je fais.

Puisque vous êtes ingénieur SpaceX, que pensez-vous de l’implication de votre PDG, Elon Musk, dans l’espace crypto ?

Je ne peux pas vraiment commenter l’implication d’Elon dans l’espace crypto. Il aime s’amuser en ligne et n’a pas peur de partager ses opinions. Elon apprend en posant des questions difficiles, et aussi en posant des « questions stupides » (des questions évidentes que beaucoup de gens ont, mais qui ont peur de poser parce que c’est contre le consensus). C’est l’une des façons dont il construit son modèle mental, afin qu’il puisse l’exécuter rapidement en cas de besoin. Cela résume assez bien son implication.

Pourquoi avoir choisi Cardano ? Qu’est-ce qui vous a captivé dans cette blockchain ?

J’ai choisi de m’appuyer sur Cardano en raison de l’écosystème et des principes qui le sous-tendent que Charles Hoskinson a définis. Je suis entré dans l’espace blockchain à la recherche de solutions aux nombreux problèmes mondiaux et sociaux auxquels je réfléchis depuis des années. L’une des choses auxquelles je pense beaucoup est de savoir comment nous pouvons résoudre les inégalités de richesse à l’échelle mondiale, mais Cardano a élargi mes réflexions selon lesquelles la blockchain peut également nous aider à résoudre certains des problèmes les plus difficiles comme gouvernance, vote, droits de l’homme, protection de l’environnement, et beaucoup plus.

Vous avez pour mission de créer une expérience culinaire immersive, plus durable et plus amusante. Parlez-nous de votre projet et de votre stratégie.

J’ai fondé Fytoboros en juillet 2021 pour commencer à travailler sur mes projets passionnés. J’ai eu ce sentiment troublant quand j’ai découvert pour la première fois le grande quantité de ressources nécessaires pour produire une galette de hamburger. C’était comme 500 gallons d’eau pour 1 galette. Ces pensées me sont restées longtemps, mais j’adore manger de la viande et j’ai encore du mal à changer. Quand j’ai goûté le burger Beyond Meat, j’ai trouvé que c’était très bon et que je peux manger ça à la place d’un vrai burger à la viande. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la seule façon de résoudre ce problème est de créer des substituts de viande à base de plantes qui ont un goût aussi bon ou meilleur que la vraie substance. Pour que tout soit à l’échelle, vous avez besoin d’une adoption mondiale, et les gens ne changeront pas pour la bonté de leur cœur. Mon objectif est d’essayer de trouver de nouvelles façons d’éliminer les frictions dans choisir des options à base de plantes en les rendant plus savoureuses, plus durables, moins chères et amusantes.

Mon plan pour Fytoboros est de combiner la technologie blockchain avec la viande à base de plantes pour construire une expérience culinaire immersive. La vision est de permettre la frappe de NFT dans le métaverse après avoir tué une créature fictive, puis convertissez ces NFT en véritables produits carnés à base de plantes physiques. La façon dont nous nous différencions des autres produits à base de plantes est avec un os à base de plantes. Nous prévoyons de créer des créatures NFT qui ont des structures osseuses bien définies, et lorsque vous les tuerez dans le jeu, le morceau de viande que vous recevrez symbolisera le personnage. Vous pouvez ensuite l’utiliser pour acheter nos produits à base de viande à base de plantes qui ont également cet os unique avec une savoureuse viande à base de plantes autour. À l’avenir, nous pourrons nouer de nombreux partenariats pour déployer nos personnages dans différents jeux, pour favoriser l’adoption.

#fyto a réalisé notre premier prototype qui ressemble exactement au vrai os de poulet ! Il est fabriqué à partir d’un scan des vrais os, puis nous avons créé des modèles pour le façonner à la géométrie exacte. Je vous tiendrai au courant de la progression de notre développement ! 🙂 #cardanoproject #cardano pic.twitter.com/HAQye8SIkE – Jia yang 🧢 (FYTO) (@Jiayang1) 12 octobre 2021

Piscine Cardano SPO Fytoboros [FYTO] développer des os sans animaux

Nous aurons notre gamme régulière de galettes de hamburger à base de plantes, de pépites de poulet, etc. pour satisfaire les fringales traditionnelles.Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire de cette vision une réalité. J’allais y travailler dans quelques années après avoir économisé suffisamment d’argent, mais grâce au soutien de la communauté qui délègue son ADA au pool FYTO, je peux commencer à affecter tous ces revenus supplémentaires à ce projet . Donc plus il y a d’ADA délégués dans notre pool, plus vite nous pourrons en faire une réalité. Je pense que c’est l’avenir que je veux voir, et FYTO va ajouter une nouvelle couche dans la façon dont les humains expérimentent la nourriture.

Merci beaucoup pour votre contribution, des remarques finales? Où les gens peuvent-ils vous suivre ?

Merci de m’avoir donné un débouché pour partager ce sur quoi nous travaillons dans FYTO. Nous avons notre chaîne Discord qui est ouverte au public pour tous ceux qui souhaitent discuter avec moi personnellement. Je suis toujours actif là-bas. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour les mises à jour. Pour soutenir directement notre projet, la seule façon de le faire pour le moment est de déléguer ADA au pool FYTO. Une fois que vous avez terminé, veuillez rejoindre notre chaîne Discord pour rester au courant de tout ce que fait la piscine ! Nous voulons construire cela avec la communauté et tout le monde est invité à nous rejoindre !

Avis de non-responsabilité : les opinions et points de vue des SPO sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de la Fondation Cardano, de l’IOHK ou de SpaceX dans ce cas particulier.