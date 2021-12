J’ai récemment été invité à une petite mais chic fête de Noël, et je dois admettre que j’étais un peu désarçonné. Pas par le fait de la fête, qui était belle, ou l’exigence « uniquement vacciné » sur l’invitation, qui était nécessaire. Non, c’était l’heure de début de 20 heures qui était si surprenante.

Il semble juste si tard pour s’aventurer, non? Ou suis-je le seul à avoir pris l’habitude d’être au lit, ou du moins installé devant un écran, à 10 ans. Et qu’est-ce qu’on porte plus pour une soirée chic ? Mes bonnes chaussures sont littéralement couvertes de poussière au fond du placard.

Juste au moment où j’étais sur le point de m’effondrer sur mon lit dans la défaite, j’ai pensé à Dania Ramirez. Si son personnage dans « Sweet Tooth » de Netflix pouvait survivre en étant enfermé dans son bureau pendant des mois, puis recommencer sa vie seul au zoo local, je pourrais très bien dépoussiérer mes chaussures de soirée et célébrer une saison des vacances qui, sinon « de retour à la normale », est « à côté de la normale ».

Maintenant, bien sûr, je suis reconnaissant d’avoir pu aller à une fête – environ une semaine plus tard et elle aurait peut-être été annulée. La menace de la variante Omicron a déjà mis fin à certaines festivités des Fêtes, y compris, plus récemment, la production du Center Theatre Group de « A Christmas Carol ».

Bah conneries ? Nan. Cette saison des fêtes sera encore meilleure que l’année dernière. Omicron a complètement raté Hanoucca, et ni les mandats de masque ni la distanciation sociale n’arrêteront « Spider-Man: No Way Home ». Cette nouvelle variante peut avoir un nom digne d’un roman de Michael Crichton, mais avec un peu de chance (et une attention rigoureuse aux recommandations du CDC), c’est un autre pas en arrière du genre qui a inévitablement suivi tous les deux pas en avant dans notre lutte contre COVID-19 .

Oui, cela aurait été bien si la fin de 2021 marquait la fin de la pandémie. Au lieu de cela, nous restons coincés dans cet endroit étrange entre la crise à part entière et « tout est clair ». Alors que cette version de la vie telle que nous la connaissions bégaie à travers des réécritures souvent périlleuses, nous ne savons encore une fois quoi faire. Pouvons-nous voyager ? Organiser des soirées ? Rendre visite à la famille? Aller à l’église/aux musées/au théâtre ?

« J’ai oublié comment bavarder », s’est plaint un ami lors d’un événement professionnel en automne. Est-ce que bavarder est même autorisé, se demanda-t-elle ; ce qui était autrefois connu sous le nom de « travailler dans la pièce » semblait potentiellement dangereux, même parmi une foule soumise à un test négatif.

De toute évidence, il y a eu des gens qui ont ignoré toutes les réécritures, bafoué les précautions et rejeté les solutions médicales tout au long de la pandémie – c’est l’une des raisons pour lesquelles la pandémie est toujours avec nous. Pour les citoyens responsables, cependant, le milieu à la fin de 2021 était une période d’émergence « une première depuis la pandémie ». Premier film au cinéma, premier dîner, premier concert ou pièce de théâtre, première visite avec grand-mère, premier voyage en avion, premier entraînement de gym, premier jour de retour au bureau, premier brunch avec maman. (OK, c’est peut-être une première.)

Voir certaines de ces nouvelles libertés restreintes ou remises en question à nouveau – et à Noël ! – est une traînée monumentale. L’ennui du COVID est réel, tout comme la fatigue pandémique, la dépression, les regrets et l’impatience sont réels. Comme les personnages de la plupart des contes post-apocalyptiques, nous sommes hantés par des flashbacks et des références au Temps d’avant – de vagues souvenirs d’une époque où les émissions ne fermaient pas, se rendant un samedi soir jusqu’à 9 heures (ou même – haleter – 10 pm) n’était pas grave et une toux à proximité n’a pas plongé tout le monde dans un état de panique.

Contrairement à ces personnages dystopiques, cependant, nous ne sommes pas confrontés au genre d' »événement d’extinction » que la fiction populaire, y compris « Sweet Tooth » et la récente série HBO Max « Station Eleven », exige des pandémies.

Beaucoup trop de gens continuent de faire face à des situations de vie ou de mort, à un chagrin déchirant et – certainement pour les travailleurs de la santé – à une fureur frustrée. Mais pour la plupart d’entre nous, les changements sont beaucoup plus subtils. « Cela pourrait être pire » ne devrait être la barre pour aucune situation, mondiale ou personnelle – mais l’une des raisons pour lesquelles la fiction post-apocalyptique est si populaire même pendant une pandémie est que, vous savez, cela pourrait être pire. Nos rues ne sont pas encombrées de voitures vides de morts subitement ; le réseau électrique et Internet sont toujours opérationnels et personne ne s’est transformé en zombie ou n’a donné naissance à un enfant avec des bois (pas qu’il y ait quelque chose de mal à ça !).

Et au moins cette fois on sait quoi faire : se faire vacciner ou booster, porter des masques, se laver les mains. Faites-vous tester si vous pensez être malade ou avez été exposé et mettez-vous en quarantaine si nécessaire. Ne vous plaignez pas des nouvelles mesures mises en place pour votre sécurité. Bon nombre des premières mentionnées ci-dessus ont nécessité beaucoup de planification, de téléchargement de cartes/résultats de test et souvent beaucoup de temps en ligne. Mais une fois là-bas, Disneyland reste un Disneyland rassurant, même si plus de gens portent des masques que des oreilles de souris.

Dans la fiction post-apocalyptique, vous savez quels personnages vont survivre par la rapidité avec laquelle ils absorbent une nouvelle situation. Le déni est mortel ; se morfondre et se disputer n’aident pas non plus. La vie est loin d’être « de retour à la normale », et si nous continuons à prétendre qu’elle l’est ou à nous attendre à ce qu’elle le soit, nous vivrons dans un état de frustration constante, avec encore plus de personnes éjectées d’avions commerciaux ou, pire encore, mourant en voiture les accidents.

Pour le moment, nous pouvons toujours visiter des musées et des restaurants couverts, aller à des fêtes, des patinoires et des concerts, mais cela pourrait changer – puis éventuellement revenir en arrière. Une fois de plus, nous devons faire face à des énigmes sociales qui, il y a un mois, semblaient moins urgentes – disons-nous à la dame de Ralph de mettre un masque, ou au gars qui parle fort en ligne pour le mettre sur le nez? (Sérieusement, si votre visage est trop grand pour votre masque, procurez-vous un nouveau masque.) Devons-nous dire quelque chose lorsqu’il semble que personne ne vérifie les cartes de vaccination dans un lieu ou à la porte d’un aéroport où une preuve de vaccination est requise ?

Même si Omicron s’avère être moins menaçant qu’on ne le craint, il faudra probablement des années avant que certains d’entre nous cessent de scruter la taille et l’espacement des foules, de porter des masques dans les magasins et dans les transports en commun et de regarder toute personne visiblement malade. (Rappelez-vous quand nous avons tous ri alors que Miranda Priestly de Meryl Streep refusait avec hauteur de toucher tout ce que son assistant reniflant lui tendait ? Qui rit maintenant ?)

Dans la fiction, les pandémies évoluent toujours rapidement – ​​80% du monde anéanti en sept jours ou quoi que ce soit – ce qui rend les récits de survie et de réémergence beaucoup plus dramatiques et définitifs. Grâce à Dieu, cette pandémie n’a pas laissé quelques survivants à récupérer et à reconstruire dans un monde rempli de zombies et dépourvu de service de téléphonie mobile.

Mais cela nous a laissé sans mythologie à référencer ni modèle à suivre. (La dernière pandémie majeure a été subsumée, du moins dans notre narration, par la Première Guerre mondiale et les taux de mortalité généralement plus élevés de 1918.) être tout à fait comme avant et ne pas savoir comment agir.

La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons le faire, que nous le faisons. Les histoires post-apocalyptiques peuvent ne pas être utiles dans les détails, mais elles existent pour une raison : nous assurer que nous pouvons survivre à tout. C’est bouleversant d’annuler un voyage en Europe parce que les restrictions changeantes sont inquiétantes, mais au moins personne n’a à accoucher sans faire un son comme Emily Blunt dans « A Quiet Place » (je réalise que ce n’est pas une histoire basée sur une pandémie mais quand même ). Le port d’un masque à un concert peut gâcher votre look, mais au moins vous avez beaucoup plus d’options de divertissement en direct que ces pauvres gens qui attendent qu’une compagnie itinérante d’acteurs shakespeariens se présente une fois par an dans « Station Eleven ».

Rappelez-vous l’année dernière, quand tant de choses ont été fermées ou annulées, quand il n’y avait même pas de place pour entendre une chorale chanter ? Cette année, nous avons pu regarder le LA Master Chorale, et si notre chant avec Messiah a été annulé grâce à Omicron, il a été remplacé par un chant de Noël en plein air. Bien sûr, le miracle du vaccin a été freiné par ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont pas pu participer, mais si la vie n’est pas « revenue à la normale », c’est nettement mieux qu’en décembre dernier.

Voilà en espérant que ça reste comme ça.