Colony lève 18,5 millions de dollars pour alimenter les applications de nouvelle génération dans l’écosystème des avalanches

Paris, France, le 30 novembre 2021,

—Colony, un accélérateur communautaire évoluant vers une organisation autonome décentralisée qui vise à générer une croissance rapide dans l’écosystème des avalanches, a annoncé avoir levé 18,5 millions de dollars en financement de démarrage.

Le cycle a été dirigé par The Avalanche Foundation et a vu la participation de Shima Capital, Hashkey, GBV Capital et Bixin Ventures. Des membres de la communauté des avalanches ont également participé à la ronde.

La mission de Colony est de déployer des capitaux au sein de l’écosystème Avalanche pour financer les projets de démarrage les plus prometteurs, fournir des liquidités pour les protocoles DeFi, maintenir un index au-dessus des projets Avalanche et valider les réseaux grâce à des capacités d’empilement. Grâce à son concept d’agriculture écosystémique, Colony permettra à la communauté d’investir dans les projets les plus prometteurs au stade du développement au niveau du sol, créant des opportunités qui n’étaient auparavant disponibles que pour les VC et les investisseurs providentiels.

Le mécanisme de gouvernance ouverte de Colony garantit que le capital est alloué à travers l’écosystème d’Avalanche pour le seul bénéfice des projets écosystémiques et de sa communauté. La valeur générée par les investissements de Colony sera réacheminée dans la communauté via des parachutages, un mécanisme de rachat et des récompenses de jalonnement.

Dans le cadre de son programme de validation, 10 % du capital de Colony sera déployé dans AVAX pour être jalonné, Colony contribuant également à la validation des sous-réseaux si cela est autorisé. 10% supplémentaires seront déployés dans les 10 principaux projets construits sur Avalanche classés par capitalisation boursière, avec une distribution rééquilibrée trimestriellement. Les projets classés dans l’indice seront déterminés par un vote de la communauté. 50% du capital de Colony sera déployé pour accompagner les meilleures équipes et projets s’appuyant sur Avalanche, pour financer leur développement et leur croissance efficaces. Les 30% restants du capital de Colony seront déployés via des protocoles de liquidité construits sur Avalanche.

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons noué des liens étroits avec la Fondation Avalanche elle-même. Nous partagerons le flux des transactions pour créer un terrain plus fertile pour les projets basés sur Avalanche, la plate-forme de contrats intelligents la plus rapide et hautement personnalisable de l’industrie de la blockchain », a déclaré le PDG de Colony, Elie Le Rest.

Le jeton natif de Colony CLY est un jeton hybride unique qui est utilisé à la fois pour la gouvernance DAO et pour l’exposition liquide au flux de valeur de Colony. CLY est un nouveau type d’actif doté d’un mécanisme de largage aérien pour inciter les détenteurs de jetons à constituer un portefeuille diversifié sur Avalanche en jalonnant leurs jetons. Une autre caractéristique unique est son mécanisme de rachat pour créer une pression récurrente sur CLY et redistribuer les $CLY achetés aux membres actifs de la communauté. CLY habilite et contrôle à la fois, permettant à la communauté d’aligner les incitations entre les piliers et de créer une harmonie codifiée entre les parties prenantes, le protocole et ses actifs.

«C’est formidable de voir Colony chercher à créer un écosystème financier démocratique décentralisé en donnant à la communauté l’accès à des projets à un stade précoce dans les cycles d’amorçage et privés. Cela correspond tout à fait à la valeur fondamentale d’Avalanche : la communauté d’abord », a déclaré Nicolas Lemaitre, directeur général d’Ava Labs.

Colony sera lancé au quatrième trimestre 2021 avec des ventes publiques de jetons et continuera à renforcer les projets sélectionnés en s’appuyant sur Avalanche avec ses premiers déploiements de capitaux. Au cours de la seconde moitié de 2022, Colony mettra en œuvre une structure DAO avec son propre sous-réseau sur Avalanche pour se décentraliser et créer de nouveaux modèles d’incitation pour les détenteurs de jetons CLY.

À propos de la colonie

Colony est un accélérateur communautaire qui vise à générer une croissance de l’écosystème des avalanches en permettant à sa communauté d’investir dans des projets à un stade précoce. Propulsé par un mécanisme de financement unique en son genre, Colony imprègne le capital-risque traditionnel d’un esprit de communauté grâce à une gouvernance ouverte, un soutien et une inclusion. Au fil du temps, Colony mettra en œuvre une structure DAO inclusive pour devenir véritablement décentralisée.

