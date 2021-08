Color OS arrive dans la série OnePlus 8, OnePlus 8T (en Chine)

in

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

OnePlus apporte Color OS aux OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T. Ce changement ne s’applique probablement qu’aux variantes chinoises.

La série OnePlus 9 a été lancée plus tôt cette année, et elle a marqué un changement majeur pour le constructeur. Plus précisément, les variantes chinoises ont adopté le skin Android Color OS d’Oppo après quelques années d’utilisation de la superposition interne Hydrogen OS.

À présent, le COO de OnePlus, Liu Fengshuo, a révélé que la société s’efforçait également d’apporter Color OS aux OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T. L’exécutif a noté que le skin Android sera disponible pour les utilisateurs au premier trimestre 2022.

Nous avons demandé aux représentants OnePlus si cette mise à jour est limitée à la Chine et mettrons à jour l’article en conséquence. Mais au moment du lancement de la série OnePlus 9, la société nous a dit qu’Oxygen OS resterait le skin Android pour les utilisateurs mondiaux. Il y a donc fort à parier que votre appareil global OnePlus 8T ou OnePlus 8 ne recevra pas Color OS.

Cela semble également être la bonne décision pour OnePlus, du moins selon les résultats d’un récent sondage de l’Autorité Android. L’enquête de juin 2021, qui a compté plus de 6 000 votes, a révélé qu’un peu moins de 17% des lecteurs interrogés étaient prêts à acheter un téléphone OnePlus avec Color OS. Pendant ce temps, environ 83% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’achèteraient pas un téléphone OnePlus doté d’un système d’exploitation couleur.

Souhaitez-vous voir Color OS sur les téléphones OnePlus comme chemin de mise à niveau facultatif ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.