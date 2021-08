Color Rush : comment les couleurs attirent l’attention des consommateurs

Il est vrai que les couleurs ont un impact profond sur la vie.

Lorsque Asian Paints a prévu la couleur de l’année, c’était une décision influencée par la pandémie. Inspirée par des aspects du design, des intérieurs, des textiles et de l’architecture, la couleur de cette année « Cherish » (code couleur « Ivy League 7585 ») fait apprécier les joies éphémères de la vie. Sa teinte vert menthe symbolise la croissance, tandis qu’un soupçon de bleu revitalise l’humeur, ce qui est bien nécessaire en ces temps. « Cherish est une teinte réparatrice et effervescente, qui mérite d’être célébrée en ce moment. L’année 2021 nous rappelle à quel point la vie est précieuse et chaque instant est une occasion de la célébrer », a déclaré Amit Syngle, directeur général et PDG d’Asian Paints, ajoutant : coexistence dans un monde interconnecté), A Home New World (recalibrer l’écosystème domestique), Felicity (ajout de valeur, élimination des fioritures), Z Futures (arrivée à maturité de la génération WE) – ont été organisés en gardant à l’esprit la nouvelle vie et le caractère distinct perspectives envers tout après le verrouillage.

Il est vrai que les couleurs ont un impact profond sur la vie. En fait, lorsqu’il s’agit de concevoir un produit, la couleur est la première chose qui attire l’attention du consommateur. Gardant cela à l’esprit, United Colors of Benetton (UCB), une marque de vêtements connue dans le monde entier pour ses couleurs, son expertise en maille et son engagement social, utilise les couleurs pour véhiculer des valeurs telles que la diversité, le multiculturalisme, la beauté et l’optimisme. Sa campagne #wearecolours intense a mis en avant des couleurs comme le jaune, le rouge, le bleu et le violet pour lancer une gamme de parfums. C’était une tentative consciente d’accentuer la publicité vers la diversité des couleurs et l’ethnicité.

Qu’il s’agisse d’une brosse à dents, d’un vêtement ou d’un emballage de produit, la couleur est essentielle car elle crée un impact visuel et véhicule le message de la marque. Les couleurs du logo dans les offres de services sont importantes car elles délivrent un message subliminal puissant, estime Chaaya Baradhwaaj, fondatrice et directrice générale de BC Web Wise, une société de marketing numérique basée à Mumbai, qui travaille avec des marques comme Hero, Mahindra, Sunsilk, Unicef, Park Avenue, Parle, Sony Entertainment, TATA, Godrej et Maruti Suzuki.

« Il faut équilibrer la couleur sur les étagères des magasins, afin qu’elle se démarque et représente la valeur que représente votre marque. Un produit qui offre la santé est plus léger; le vert ou le rouge concernent les packs premium et définissent le luxe ; celui qui se connecte à la finance pourrait utiliser des bleus, des violets, du noir ; la sophistication vient des pastels et des blancs ; et le dynamisme vient avec des nuances arc-en-ciel. On peut faire preuve d’audace dans la création d’un ensemble de produits ou d’une conception d’unité, afin qu’une couleur inattendue puisse se démarquer tout en faisant une déclaration », propose Baradhwaaj.

Style & méthode

Les marques abordent les couleurs de différentes manières. Certains se penchent sur l’héritage et la lignée, d’autres par l’innovation et la méthode. La marque d’accessoires de mode Hidesign reflète le style de vie. À mesure que les modes de vie changent, les couleurs, les designs et les motifs changent, explique Dilip Kapur, fondateur et président de Hidesign. « Si votre vie devient plus décontractée et détendue, les sacs deviennent décontractés. Si la vie est sportive et de plein air, nous suivons ce modèle.

Les histoires qui nous inspirent à tout moment proviennent de ce que nous voyons autour de nous… (des histoires) qui sont passionnantes ou indiquent un modèle pour nos modes de vie », explique Kapur, qui a lancé cette année la collection « Witch », représentant des traits comme l’immortalité, le pouvoir , sagesse, magie et énergie positive dans des sacs et accessoires au tannage végétal.

« Les couleurs sont un peu délicates car nous ne suivons pas les tendances qui changent tous les six mois. Par conséquent, nous ne ferions aucune couleur qui, selon nous, ne sera pas pertinente dans deux ans. Nous pensons que tous les six mois, nous avons besoin de deux nouvelles couleurs, mais nous faisons toujours très attention à ce que ce soient des couleurs qui resteront dans deux ans et auront l’air excitantes, nouvelles et modernes. Par conséquent, nos couleurs sont contemporaines et non à la mode », explique Kapur.

Fidèle à son héritage de défense des causes environnementales et humanitaires depuis plus de 40 ans, la société britannique de cosmétiques, de soins de la peau et de parfums The Body Shop (TBS) propose une palette de couleurs qui incorpore des couleurs d’accent telles que « vert militant », « rose intrépide », « bleu recyclé’, ‘affiche orange’ et ‘jaune joyeux’. La couleur principale, cependant, est « The Body Shop Green », qui est au cœur de la palette de couleurs de la marque qui symbolise son fort héritage militant. Ce vert est un retour au premier magasin de Brighton, au Royaume-Uni, qui a été ouvert par la fondatrice Anita Roddick en 1976 et continue d’être une source constante d’inspiration.

Inspirées des panneaux de protestation et des pancartes lors des rassemblements, les couleurs d’accent de TBS sont utilisées pour susciter l’intérêt et attirer l’attention immédiate sur les communications, explique Antara Kundu, responsable marketing de The Body Shop Asia South. « L’activisme fougueux d’Anita est dans notre ADN et TBS Green représente nos valeurs de naturel, d’éthique et de bien-être pour la planète », explique Kundu, ajoutant : « Outre le vert unique, la palette de couleurs de la marque se compose de couleurs de base telles que vert tige, terre cuite, brun clair, blanc nourrissant, qui sont toutes de vraies couleurs terreuses, dénotant notre engagement à utiliser de vrais ingrédients naturels, bruts, issus de sources durables et offrant de vrais résultats. La palette de base chaleureuse et nourrissante apparaît à l’écran avec l’utilisation de tons terreux légèrement éclairés, et hors ligne en utilisant des papiers et des techniques d’impression durables. L’identité visuelle globale utilise les couleurs pour lutter pour un monde meilleur et beau avec le pouvoir inclusif de la beauté.

Certaines marques suivent également les recherches et les données acquises sur les ventes et le comportement des consommateurs, les prévisions de saison, l’approche démographique ou socio-économique, ou l’état psychologique, la nature et les événements autour du consommateur pour décider de la palette. Chez la marque de denim de mode Spykar, par exemple, les créateurs suivent les rapports de prévision des couleurs. « En gardant à l’esprit les différences culturelles et démographiques de l’Inde, nous choisissons la palette qui convient à la base de consommateurs », explique Abhishek Yadav, responsable du design chez Spykar.

Les facteurs qui décident des couleurs et des motifs de la marque suivent une approche équilibrée entre les tendances à venir et les performances de la saison précédente, explique Yadav. « Aujourd’hui, nous avons introduit des tons qui répondent au besoin de joie des consommateurs pendant les périodes difficiles. Inspiré par les jardins idylliques et les micro-escapades, l’accent est mis sur la nature, les tendances du cottagecore, le plein air et un retour à l’approche de la vie simple », dit-il, ajoutant : « Les couleurs sont des moteurs clés pour la conception de produits et créent un impact sur le comportement des consommateurs. . Ils affectent également les achats en ligne et hors ligne où la psyché du consommateur change. Dans un magasin physique, l’inclination d’un consommateur est vers des tons respectueux du teint et les coordonnées du produit, tandis qu’en ligne, le visuel à l’écran peut modifier la décision d’achat.

Rappel de marque

Il n’est pas surprenant que les marques accordent autant d’attention à la couleur, car elle a le pouvoir de laisser une impression durable. Le rouge et un peu de jaune nous font instantanément penser à McDonald’s. A l’inverse, le jaune avec un peu de rouge rappelle DHL. « Les couleurs vous font percevoir une marque d’une certaine manière », explique Aneesh Jaisinghani, directrice générale de la création chez Cheil India, une agence de publicité basée à Gurugram, qui travaille avec des clients comme Samsung, Apollo Munich et Adidas.

« Le bleu, par exemple, est synonyme de confiance, (d’être) responsable et sûr. Pas étonnant que tant d’entreprises technologiques – Facebook, Samsung, Walmart, etc. – utilisent le bleu comme couleur de leur marque. La liste est interminable. Le rouge demande de l’attention et est la couleur de la passion et de l’excitation. Sans surprise, Coca-Cola l’utilise depuis plus de 100 ans maintenant et YouTube depuis environ 15 ans. Apple est synonyme de simplicité et de facilité et donc, sans surprise, il va avec les couleurs les plus simples et les plus pures :

blanc », dit Jaisinghani. « Il existe de nombreux facteurs qui influencent comment et ce que les consommateurs achètent… une grande partie est décidée par des repères visuels, le plus important étant la couleur. Étant donné que les humains sont une espèce très visuelle, il est important de considérer que les consommateurs placent l’apparence visuelle et la couleur au-dessus d’autres facteurs tels que le son, l’odeur et la texture.

Pour qu’une marque réussisse à capter son audience potentielle, il est essentiel d’avoir une forte corrélation entre la couleur et la marque.

Marque de thé

Vahdam India a un logo vert bouteille car la couleur symbolise le thé et la nature.

« La marque mise sur des ingrédients naturels et les ingrédients clés viennent directement du sol indien. La couleur vert bouteille en velours donne une ambiance premium de masse et c’est le positionnement de la marque. Nous utilisons également du doré dans le logo, qui se marie bien avec la couleur vert bouteille pour lui donner une perspective premium et mondiale », a déclaré Bala Sarda, fondateur et PDG de Vahdam India.

« Les couleurs peuvent développer la confiance et la fidélité des consommateurs. Les marques doivent donc réfléchir soigneusement aux éléments de la marque tels que la conception du logo, la couleur, la physique et les graphiques », propose Amol Roy, fondateur de Shutter Cast, une agence de marketing numérique basée à Delhi.

Une marque est une question de perception, et les couleurs aident à créer un lien émotionnel avec les utilisateurs, influençant les décisions d’achat. Dans un pays aussi diversifié que l’Inde, il faut regarder au-delà de la théorie des couleurs et des références culturelles à la couleur pour s’assurer qu’elle ne se retourne pas contre certaines régions.

« Un excellent exemple de l’impact des couleurs sur la perception de la marque est Snapchat. La palette de couleurs jaune vif, combinée à une interface originale, a capturé l’imagination des jeunes et en a fait une sensation du jour au lendemain. D’autre part, Instagram a décidé de revisiter les couleurs et l’identité de sa marque lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait plus d’une application photo et qu’il était devenu une communauté, représentant une nouvelle génération d’influenceurs et de créateurs de contenu. Les couleurs font ou détruisent les marques et sont trop importantes pour être laissées au hasard », déclare Robin Dhanwani, fondateur de Parallel, un studio de conception et d’innovation de produits basé à Bengaluru, qui a déjà travaillé sur l’application de fitness Possible.

« La façon dont nous procédons consiste à utiliser un mélange d’approche scientifique et de psychologie des couleurs, fusionné avec des expériences Lean pour valider la façon dont les clients réagissent aux choix de marque comme les couleurs. L’essor du numérique rend la décision encore plus complexe lorsque les choix de couleurs doivent offrir une expérience numérique confortable et accessible sur les écrans et, en même temps, avoir une apparence distincte. Pour en faire une application de style de vie dynamique et sain, et ne pas submerger les utilisateurs de couleurs en distrayant l’expérience numérique, nous avons utilisé le noir et blanc avec une palette non conventionnelle de huit couleurs pastel pour montrer qu’une alimentation saine peut aussi être cool et intéressante », dit-il. .

