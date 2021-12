Colorado DA demande au tribunal de reconsidérer la peine de 110 ans d’un chauffeur de camion dans un accident mortel enflammé

Un procureur du Colorado demande à un tribunal de reconsidérer la peine de 110 ans récemment infligée à un chauffeur de camion qui a tué quatre personnes et en a blessé de nombreuses autres dans un carambolage mortel qui a suscité un tollé de la communauté des camionneurs et une pétition signée par au moins quatre millions de personnes .

Le premier procureur de district judiciaire, Alexis King, a déposé mardi une requête pour qu’un tribunal organise une audience pour réviser la peine de Rogel Lazaro Aguilera-Mederos.

« Comme la loi du Colorado exigeait l’imposition de la peine dans cette affaire, la loi permet également à la Cour de reconsidérer sa peine dans un cas exceptionnel impliquant des circonstances inhabituelles et atténuantes », indique la requête. « Cela permettrait de réunir les conditions d’une modification de la peine de l’accusé, comme cela a été discuté par le peuple lors de l’audience de détermination de la peine initiale. »

LE CAMIONNEUR DU COLORADO DANS UN PILEUP MORTELLE A 110 ANS ET S’ÉMOTION À LA CONDAMNATION

Les procureurs du Colorado ont demandé mardi à un tribunal de reconsidérer la peine de 110 ans infligée à Rogel Aguilera-Mederos pour un accident de 2019 qui a fait quatre morts. (Service de police de Lakewood via AP, fichier)

« Le but de la demande accélérée du peuple est que les victimes nommées dans l’affaire, ainsi que leurs familles, aient la possibilité d’être entendues par le tribunal de première instance qui est pleinement au courant des faits de l’affaire », poursuit la requête. « Nous avons parlé aux victimes vivantes et aux familles des victimes décédées, et c’est leur souhait spécifique d’être entendu sur cette modification, dans ce forum, le plus rapidement possible. »

Fox News a contacté l’avocat d’Aguilera-Mederos.

La décision de King est intervenue quelques jours après qu’Aguilera-Mederos, 26 ans, un immigrant cubain, a été condamné à une longue peine de prison pour l’incendie d’avril 2019 sur l’Interstate 70 près de Denver. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait perdu le contrôle du semi-remorque après la défaillance de ses freins.

Il roulait à environ 85 mph avant de percuter des dizaines de voitures arrêtées, provoquant une explosion. Les procureurs ont fait valoir qu’il aurait pu utiliser plusieurs rampes pour s’arrêter. Un affidavit d’arrestation indiquait qu’Aguilera-Mederos avait essayé de s’arrêter sur l’accotement de la route, mais qu’un autre semi-remorque y était déjà arrêté.

Des travailleurs enlèvent les débris des voies en direction est de l’Interstate 70 le 26 avril 2019 à Lakewood, Colorado, à la suite d’un carambolage mortel impliquant un semi-camion transportant du bois. (AP Photo/David Zalubowski, dossier)

Quatre personnes ont été tuées : Doyle Harrison, 61 ans, de Hudson ; William Bailey, 67 ans, et Stan Politano, 69 ans, tous deux d’Arvada ; et Miguel Angel Lamas Arrellano, un habitant de Denver âgé de 24 ans.

L’accident a endommagé ou détruit 28 autres véhicules et Aguilera-Mederos a été reconnu coupable d’homicide au volant et de 23 autres chefs d’accusation.

« Je ne suis pas un criminel », a-t-il déclaré en larmes devant le tribunal. « Je ne suis pas un meurtrier. Je ne suis pas un tueur. Quand je regarde mes accusations, nous parlons d’un meurtrier, ce qui n’est pas moi. Je n’ai jamais pensé à blesser qui que ce soit de toute ma vie. »

Accident de Rogel Lazaro Aguilera Mederos dans le Colorado

Beaucoup ont critiqué la peine comme étant trop sévère. Même le juge du tribunal de district du Colorado, A. Bruce Jones, ne semblait pas d’accord avec cela, mais a déclaré qu’il était lié par les lois de l’État sur les peines minimales obligatoires qui l’obligeaient à imposer la peine de manière consécutive plutôt que simultanée.

La peine a depuis déclenché un torrent de critiques à l’encontre des procureurs et des directives du Colorado en matière de détermination de la peine. Une pétition publiée sur Change.org demandant la commutation a recueilli plus de 4,5 millions de signatures.

Certaines célébrités ont appelé à l’action. Kim Kardashian West a tweeté mardi pour que le gouverneur démocrate Jared Polis commue la peine. L’équipe juridique d’Aguilera-Mederos a également déposé une demande de grâce auprès du bureau du gouverneur.

« Nous venons de recevoir la demande de Rogel Aguilera-Mederos et notre équipe juridique l’examine actuellement », a déclaré Conor Cahill, porte-parole de Polis, à Fox News dans un communiqué. « Une fois que nous aurons pris une décision, nous ferons une annonce. »