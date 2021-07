in

18/07/2021 à 5h06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Le parc d’articles de sport de Dick et qui a affronté le Rapides du Colorado et à Tremblements de terre de San José il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Rapides du Colorado est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Minnesota United. Du côté de l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Minnesota United. Après le match, le Rapides du Colorado a été placé en quatrième position, tandis que le Tremblements de terre de San José il est resté à la onzième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Tremblements de terre de San José, qui a créé le lumineux avec un peu de Chofis lopez à la 11e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 0-1.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe de Denver, qui a égalisé le duel avec un but de Bassett à la 53e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Rapides du Colorado a donné accès à Galvan Oui Tour de Dantouma pour Bénézet Oui Quartiers, Pendant ce temps, il Tremblements de terre de San José a donné le feu vert à Wondolowski, Abecasis, Jack Skahan, Siad Haji Oui rivières pour Benjamin Kikanovic, Espinoza, Chofis lopez, Alains Oui López.

L’arbitre a donné un carton jaune à Shinyashiki Oui Tour de Dantouma par l’équipe de Denver déjà Espinoza par l’équipe de San José.

Après cette égalité en fin de match, le Rapides du Colorado il s’est placé à la quatrième position du tableau avec 21 points, en position de classement pour une place de playoff par le championnat. Pour sa part, Tremblements de terre de San José avec ce point, il a obtenu la onzième place avec 12 points à la fin du match.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Abubakar, Trusty, Wilson, Rosenberry, Price, Bassett, Benezet (Galván, min.66), Mezquida, Barrios (Dantouma Touré, min.87) et ShinyashikiTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Nathan Pelae, Alanís (Siad Haji, min.84), López (Rios, min.84), Tanner Beason, Salinas, Remedi, Espinoza (Abecasis, min.67), Chofis Lopez (Jack Skahan, min.75 ), Cowell et Benjamin Kikanovic (Wondolowski, min.46)Stade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Chofis Lopez (0-1, min. 11) et Bassett (1-1, min. 53)