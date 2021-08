Colorado Rapids ajoute trois points de plus contre Real Salt Lake (2-1)

in

22/08/2021 à 5h06 CEST

Le Rapides du Colorado a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Véritable lac salé ce dimanche dans le Le parc d’articles de sport de Dick. Le Rapides du Colorado Il est arrivé avec l’intention d’arracher une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre LA Galaxie (1-2) et l’autre devant Dynamo de Houston (1-3). Du côté de l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé a remporté le Dynamo de Houston par 2-1 et auparavant il l’a fait aussi, avant le Austin FC par 1-0. Avec cette défaite, l’équipe d’Utah s’est placée en sixième position après la fin du match, tandis que le Rapides du Colorado est troisième.

En première période, aucune des deux équipes n’a fait face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Véritable lac salé, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Rusnak à la minute 51. Cependant, le Rapides du Colorado a réagi dans le concours en mettant le 1-1 grâce à un but de blond à 64 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Denver a augmenté, ce qui a fait basculer le tableau d’affichage en établissant le 2-1 grâce à un but de Mayaka à la 71e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat de 2-1 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Rapides du Colorado a donné accès à Galvan, Shinyashiki et Jonathan Lewis pour Quartiers, blond et Bassett, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné accès à Putna, Meram, Chang et Poudre pour Macmath, juillet, Menendez et Toia.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Galvan par le Rapides du Colorado déjà Toia, Menendez, Meram et Kreilach par l’équipe de l’Utah.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée numéro 28, le Rapides du Colorado classé troisième, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat, tandis que le Véritable lac salé il est sixième, occupant également une place d’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Abubakar, Wilson, Rosenberry, Kellyn Acosta, Price, Trusty, Bassett (Jonathan Lewis, min.66), Mayaka, Rubio (Shinyashiki, min.66) et Barrios (Galván, min.66)Véritable lac salé :Macmath (Putna, min.46), Glad, Marcelo Silva, Toia (Powder, min.85), Herrera, Kreilach, Nick Besler, Julio (Meram, min.77), Menéndez (Chang, min.77), Méndez et RusnákStade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Rusnák (0-1, min. 51), Rubio (1-1, min. 64) et Mayaka (2-1, min. 71)