Colorado Rapids bat Minnesota United 2-0

07/08/2021 à 5h06 CEST

le Minnesota United n’a pas réussi à l’emporter Rapides du Colorado, qui s’est imposé 2-0 lors du duel disputé ce jeudi dans le Le parc d’articles de sport de Dick. le Rapides du Colorado Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui Sondeurs de Seattle. Pour sa part, Minnesota United a dû se contenter d’un match nul contre lui Tremblements de terre de San José. Avec ce résultat, l’équipe de Denverian est quatrième à la fin du match, tandis que le Minnesota United est huitième.

La première moitié du duel a commencé de manière favorable pour lui Rapides du Colorado, qui a créé la lumière avec un objectif de Galvan. Après cela, la première partie s’est terminée par un résultat de 1-0.

Après la moitié du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de Denver, qui a augmenté les distances avec un but de Shinyashiki à la 81e minute, terminant le match sur un score final de 2-0.

Le technicien de la Rapides du Colorado, Robin Fraser, a donné accès au champ à Shinyashiki, Bénézet, Lande Oui Warner remplacement Quartiers, Galvan, Mixte Oui Bassett, tandis que de la part du Minnesota United, Adrien bruyère remplacé bila, Niko Hansen, Finlay, Dotson Oui Il y a pour Hunou, Fragapane, Alonso, Dieu Oui j.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : trois cartons jaunes au Rapides du Colorado, spécifiquement à Bassett, Galvan Oui Wilson et un à Minnesota United (Alonso). De plus, il y avait un carton rouge pour bila par l’équipe du Minnesota.

Avec ces trois points, le Rapides du Colorado classé quatrième avec 20 points, en se qualifiant pour une place à élimination directe au championnat, tandis que Minnesota United il s’est classé huitième avec 15 points à la fin du match.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Abubakar, Trusty, Rosenberry, Galván (Benezet, min.67), Mezquida (Moor, min.80), Bassett (Warner, min.90), Barrios (Shinyashiki, min.67), Kellyn Acosta et RubioMinnesota United :Miller, Kallman, Alonso (Finlay, min.77), Chase Gasper, Raitala, Gregus, j (Hayes, min.92), Fragapane (Niko Hansen, min.76), Lod (Dotson, min.77), Reynoso et Hunou (Ábila, min.65)Stade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Galván (1-0, min. 45) et Shinyashiki (2-0, min. 81)