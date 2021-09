Colorado Rapids contre LA Galaxy

09/10/2021 à 21h30 CEST

Les Rapides du Colorado jouera son trente et unième match en Major League Soccer contre le Galaxie, qui débutera samedi prochain à 21h30 dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

Les Rapides du Colorado affronte avec optimisme le match de la trente et unième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à Tremblements de terre de San José dans le Stade Avaya, avec un peu de Badji. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 21 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 31 buts pour et 20 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le LA Galaxie a dû se contenter d’un match nul 3-3 contre le Los Angeles FC lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Rapides du Colorado. À ce jour, sur les 22 matches que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 11 avec un bilan de 35 buts pour et 35 contre.

En termes de performances à domicile, le Rapides du Colorado Il a un bilan de six victoires, une défaite et trois nuls en 10 matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, laissant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. A la maison, le LA Galaxie Il a un bilan de quatre victoires, quatre défaites et deux nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Le parc d’articles de sport de Dick et le bilan est de 14 défaites et 6 nuls en faveur de la Rapides du Colorado. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Galaxie. Le dernier match auquel ils ont joué Rapides du Colorado et le Galaxie dans ce tournoi, il a eu lieu en août 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 favorable à Rapides du Colorado.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont au-dessus du LA Galaxie avec une différence de cinq points. L’équipe de Robin Fraser Il arrive au match en deuxième position et avec 41 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec 36 points.