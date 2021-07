Colorado Rapids et Seattle Sounders se partagent les points après un nul 1-1

in

05/07/21 à 05:06 CEST

le Rapides du Colorado et le Sondeurs de Seattle à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce lundi dans le Le parc d’articles de sport de Dick. le Rapides du Colorado Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Ville sportive de Kansas par un score de 3-1. En ce qui concerne l’équipe Siatelite, le Sondeurs de Seattle n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Whitecaps de Vancouver. Après le score, l’équipe de Denverian est quatrième à la fin du match, tandis que le Sondeurs de Seattle maintient le leadership de la Major League Soccer.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Sondeurs de Seattle, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Roldan, terminant la première partie par un 0-1 à la lumière.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Rapides du Colorado, qui a mis les tables avec un objectif de Quartiers à la 58e minute, terminant le temps réglementaire avec un score final de 1-1.

L’entraîneur de la Rapides du Colorado a donné accès à Galvan Oui Mixte pour Shinyashiki Oui Quartiers, Pendant ce temps, il Sondeurs de Seattle a donné le feu vert à Rowe, Leyva Oui Dobbelaere, qui est venu remplacer Médranda, Attention Oui Forgeron.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, blond Oui Wilson du Rapides du Colorado Oui Gomez Oui O’Neill l’équipe Siatelite a reçu un carton jaune.

Avec 26 points, le Sondeurs de Seattle continue en tant que leader de la Major League Soccer, avec un accès direct aux demi-finales de conférence à la fin du match, tandis que le Rapides du Colorado il s’est placé à la quatrième place avec 17 points, occupant une place d’accès à une place de playoff par le championnat.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Sondeurs de Seattle comme lui Rapides du Colorado jouera un nouveau match contre lui Dynamo de Houston et le Minnesota United respectivement.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Trusty, Wilson, Vines, Rosenberry, Jonathan Lewis, Kellyn Acosta, Barrios (Mezquida, min.84), Bassett, Shinyashiki (Galván, min.73) et RubioSondeurs de Seattle :Cleveland, O’Neill, Gómez, Abdoulaye Cissoko, Roldan, Smith (Dobbelaere, min.84), Roldan, Atencio (Leyva, min.73), Medranda (Rowe, min.56), Paulo et RuidíazStade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Roldan (0-1, min. 41) et Barrios (1-1, min. 58)