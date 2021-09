Colorado Rapids et Toronto FC se partagent les points dans un match sans but (0-0)

26/09/2021 à 04:07 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Le parc d’articles de sport de Dick et qui a affronté le Rapides du Colorado et à Toronto FC il s’est terminé par un nul 0-0 entre les deux prétendants. Les Rapides du Colorado Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Whitecaps de Vancouver, accumulant trois tirages consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe torontoise, le Toronto FC a remporté 2-1 leur dernier match du tournoi contre Nashville SC. Après le résultat obtenu, l’équipe de Denverian s’est classée en troisième position, tandis que la Toronto FC il est resté à la quatorzième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Dans la deuxième partie à la fois le Rapides du Colorado et le Toronto FC Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Rapides du Colorado a donné accès à Namli, blond, Badji, Jonathan Lewis et Galvan pour Shinyashiki, Kaye, Quartiers, Wilson et Kellyn Acosta, Pendant ce temps, il Toronto FC a donné accès à González, Achara, demain et Shaffelbourg pour Mavinga, Mullins, Zavaleta et Soteldo.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les joueurs de la Rapides du Colorado ils ont vu l’un d’euxKaye) et l’équipe torontoise a vu une carte, précisément Mullins.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Toronto FC il s’est classé quatorzième dans le tableau avec 19 points. Pour sa part, Rapides du Colorado Avec ce point atteint, il atteint la troisième place avec 45 points, au lieu de se qualifier pour une place en séries éliminatoires pour le titre après le match.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson (Jonathan Lewis, min.69), Trusty, Abubakar, Kellyn Acosta (Galván, min.80), Price, Rosenberry, Lucas Esteves, Shinyashiki (Namli, min.62), Kaye (Rubio, min.62) et Barrios (Badji, min.69)FC Toronto :Bono, Zavaleta (Morrow, min.76), Mavinga (González, min.33), Lawrence, Auro, Delgado, Okello, Mullins (Achara, min.71), Laryea, Osorio et Soteldo (Shaffelburg, min.76)Stade:Le parc d’articles de sport de DickButs:0-0