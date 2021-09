Colorado Rapids et Vancouver Whitecaps font match nul 1-1 et se partagent les points

20/09/2021 à 5h06 CEST

Les Rapides du Colorado et le Whitecaps de Vancouver à égalité avec un dans le match joué ce lundi dans le Le parc d’articles de sport de Dick. Les Rapides du Colorado Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre le Bois de Portland. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Bois de Portland. Avec ce résultat, le Rapides du Colorado a été placé en troisième position, tandis que le Whitecaps de Vancouver il est resté à la neuvième place à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe de Denver, qui a ouvert le score avec un but de Wilson à la 28e minute, mais l’équipe de Vancouver a réussi à égaliser grâce à un but de Brian blanc au bord de la fin, à 41. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Dans la deuxième partie à la fois le Rapides du Colorado et le Whitecaps de Vancouver Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Dans le chapitre sur les changements, le Rapides du Colorado de Robin Fraser soulagé Namli, blond et Shinyashiki pour Kaye, Jonathan Lewis et Quartiers, tandis que le technicien du Whitecaps de Vancouver, Marc dos santos, a ordonné l’entrée de Cavallini, Baldisimo, Jakob Nerwinski, Metcalfe et Owusu fournir Caicedo, Vélo, Brian blanc, brun et Laisse-moi.

L’arbitre a donné un carton jaune à Rapides du Colorado (Galvan), pendant ce temps il Whitecaps de Vancouver n’en a pas vu.

Après cette égalité, à la fin du duel le Whitecaps de Vancouver il s’est classé neuvième au classement avec 30 points. Les Rapides du Colorado, de son côté, il a pris la troisième place avec 44 points, en position qualificative pour une place en playoffs pour le titre.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Whitecaps de Vancouver comme lui Rapides du Colorado jouera un nouveau match contre lui FC Dallas et le Toronto FC respectivement.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Trusty, Rosenberry, Kellyn Acosta, Price, Galván, Lucas Esteves, Kaye (Namli, min.65), Jonathan Lewis (Rubio, min.65) et Barrios (Shinyashiki, min.83)Whitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Jungwirth, Veselinovic, Bikel (Baldisimo, min.61), Teibert, Brown (Metcalfe, min.88), Dájome (Owusu, min.88), Gauld, Caicedo (Cavallini, min.61) et Brian White (Jakob Nerwinski, min. 79)Stade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Wilson (1-0, min. 28) et Brian White (1-1, min. 41)