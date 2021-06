Colorado Rapids prend trois points après avoir battu Cincinnati 0-2

in

20/06/2021 à 03h44 CEST

le Rapides du Colorado a remporté le Cincinnati 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Stade de Nippert. le Cincinnati Il a affronté le match avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 0-1. Pour sa part, Rapides du Colorado est venu de battre 3-0 à FC Dallas lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Cincinnati est quatorzième, tandis que le Rapides du Colorado il est troisième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe denvérienne, qui a ouvert le score avec un but de blond à la 21e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Rapides du Colorado, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire grâce à un but de Jonathan Lewis à 73 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Cincinnati qui sont entrés dans le jeu étaient Hagglund, Locadia, Vázquez, Médunjanin Oui Kovacevic remplacement Vallecilla, Atanga, Kubo, Château Oui Brenner, tandis que les changements dans le Rapides du Colorado Ils étaient Jonathan Lewis, Bénézet, Lande Oui Mixte, qui est entré pour remplacer blond, Quartiers, Aboubakar Oui Bassett.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont deux au Cincinnati (Brenner Oui Château) et quatre à Rapides du Colorado (Kellyn Acosta, Aboubakar, Prix Oui Wilson).

Après avoir terminé le jeu et ajouté trois points, le Rapides du Colorado ils se sont classés troisièmes avec 16 points, tandis que Cincinnati s’est classée quatorzième avec quatre points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Rapides du Colorado comme lui Cincinnati jouera un nouveau match contre lui Ville sportive de Kansas et le le feu de Chicago respectivement.

Fiche techniqueCincinnati :Vermeer, Vallecilla (Hagglund, min.46), Cameron, Castillo (Medunjanin, min.77), Gyau, Cruz, Acosta, Kubo (Vázquez, min.77), Atanga (Locadia, min.63), Brenner (Kovacevic, min.82) et barréalRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Abubakar (Moor, min.70), Trusty, Rosenberry, Vines, Bassett (Mezquida, min.84), Price, Kellyn Acosta, Rubio (Jonathan Lewis, min.46) et Barrios (Benezet, min.46 )Stade:Stade de NippertButs:Rubio (0-1, min. 21) et Jonathan Lewis (0-2, min. 73)