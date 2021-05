Colorado Rapids prend trois points après avoir battu Minnesota United 3-2

05/09/2021 à 06:07 CEST

le Colorado Rapids a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Minnesota United ce dimanche dans le Parc d’articles de sport Dick’s. le Colorado Rapids est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Whitecaps de Vancouver. Pour sa part, le Minnesota United perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Austin FC et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le Minnesota United a été placé en treizième position à la fin du match, tandis que le Colorado Rapids est cinquième.

La première équipe à marquer était l’équipe du Minnesota, qui a ouvert le score grâce à un but de Reynoso en minute 18. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Minnesota United, qui a augmenté le score grâce à un but de Dotson à 25 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 sur la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Colorado Rapids, qui a réduit les distances avec un objectif de Kellyn Acosta à la 57e minute. L’équipe denvérienne s’est jointe à nouveau avec un objectif Bassett à la 72e minute, permettant le 2-2. Après une nouvelle pièce, le score du Colorado Rapids, qui est revenu grâce au succès de Wilson à 82 minutes, terminant le temps réglementaire avec un score final de 3-2.

Le technicien de la Colorado Rapids, Robin Fraser, a donné accès au champ à Bassett, Jonathan Lewis Oui Lande remplacer Namli, Shinyashiki Oui Quartiers, tandis que du côté du Minnesota United, Adrian Heath remplacé Finlay, Agudelo, Ábila Oui Kallman pour Métanire, Lod, Raitala Oui Reynoso.

L’arbitre a averti Kellyn Acosta, blond Oui Des vignes par le Colorado Rapids déjà Gregus Oui Chase gasper par l’équipe du Minnesota.

Grâce à cette victoire, Colorado Rapids parvient à grimper à sept points et reste en position d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que Minnesota United reste avec zéro point.

Fiche techniqueColorado Rapids:Yarbrough, Trusty, Wilson, Vines, Rosenberry, Price, Namli (Bassett, min.27), Kellyn Acosta, Barrios (Moor, min.87), Shinyashiki (Jonathan Lewis, min.58) et RubioMinnesota United:Clair, Raitala (Ábila, min 83), Boxall, Chase Gasper, Métanire (Finlay, min 66), Alonso, Trapp, Reynoso (Kallman, min 83), Dotson, Gregus et Lod (Agudelo, min 83)Stade:Parc d’articles de sport Dick’sButs:Reynoso (0-1, min.18), Dotson (0-2, min.25), Kellyn Acosta (1-2, min.57), Bassett (2-2, min.72) et Wilson (3-2 , au moins 82)