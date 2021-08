Colorado Rapids remporte la victoire après avoir battu LA Galaxy 1-2

in

18/08/2021 à 6h36 CEST

Le Rapides du Colorado joué et gagné 1-2 le match de mercredi dernier dans le Centre StubHub. Le LA Galaxie Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui Whitecaps de Vancouver. En ce qui concerne l’équipe de Denver, le Rapides du Colorado a remporté 1-3 leur dernier match du tournoi contre Dynamo de Houston. Avec ce bon résultat, l’équipe denverienne est troisième, tandis que la Galaxie il est quatrième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Rapides du Colorado, qui en a profité pour ouvrir le score d’un but sur penalty de Jonathan Lewis À la 13e minute. Cependant, l’équipe de Los Angeles à la 34e minute a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Ravéloson, terminant ainsi la première partie par un 1-1 à la lumière.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe de Denverian, car ils ont su profiter de l’occasion et ont réussi à franchir le filet de leur rival avec un but de Shinyashiki à la minute 73, concluant la confrontation avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la LA Galaxie a donné accès à Nick adjoint, Allvarez Oui Zubak pour Coulibaly, Deux saints Oui Grand-père, Pendant ce temps, il Rapides du Colorado a donné accès à blond, Quartiers, Shinyashiki, Beitashour Oui Mixte pour Warner, Jonathan Lewis, Kaye, Galvan Oui Bassett.

L’arbitre a réprimandé Grand-père par le Galaxie déjà Warner, Wilson Oui Prix par l’équipe de Denver.

Avec cette victoire, l’équipe de Robin Fraser classé troisième avec 34 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe dirigée par Greg Vanney il s’est classé à la quatrième place avec 32 points, également en place de qualification pour une place qualificative pour le championnat, à l’issue de la partie.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Williams, Coulibaly (Nick Depuy, min.40), Hamalainen, Araujo, Raveloson, Lletget, Dos Santos (Alvarez, min.81), Víctor Vázquez, Grandsir (Zubak, min.81) et JoveljicRapides du Colorado :Yarbrough, Abubakar, Wilson, Rosenberry, Kaye (Shinyashiki, min.71), Price, Bassett (Mezquida, min.90), Trusty, Warner (Rubio, min.66), Galván (Beitashour, min.84) et Jonathan Lewis (Quartiers, min.66)Stade:Centre StubHubButs:Jonathan Lewis (0-1, min. 13), Raveloson (1-1, min. 34) et Shinyashiki (1-2, min. 73)