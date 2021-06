Colorez-le père | Ligne électrique ⋆ 10z virale

J’ai écrit ceci le jour de la fête des pères il y a plusieurs années. C’est un article qui a touché une corde sensible chez au moins quelques lecteurs. Je l’ai amplifié l’année dernière et me permet de reposter ces réflexions en l’honneur du jour.

Mon père était un homme réfléchi à sa manière. Dans les dernières années de sa vie, il me récita les choses pour lesquelles il était le plus reconnaissant. Avec le recul, je peux voir qu’il pensait beaucoup à la gratitude.

Il a énuméré les trois choses pour lesquelles il était le plus reconnaissant dans cet ordre : 1) que son grand-père n’ait pas manqué le bateau de la Russie aux États-Unis, 2) que lorsque son grand-père est arrivé à New York, il a continué à bouger jusqu’à ce qu’il atteigne le Minnesota. (ceci bien que mon père aimait New York), et 3) que son père est né avant lui. Le dernier était sa façon de reconnaître sa dette envers son père. Je me joins à lui aujourd’hui dans les trois pensées.

Ce n’était pas un bon élève, mais il m’a poussé à faire une bonne éducation. « Ils ne pourront jamais vous l’enlever », m’a-t-il répété à maintes reprises.

Après son service militaire aux Philippines, il est allé à l’école hôtelière sur le projet de loi GI à Los Angeles. Il est retourné au Minnesota et a épousé ma mère, Rivian, sa petite amie du lycée. Ils ont déménagé de St. Paul à Fargo-Moorhead pour que mon père puisse gérer l’hôtel Comstock à Moorhead.

Mon père adorait l’hôtellerie/restauration. Il a créé le Las Vegas Lounge et le buffet Chuck Wagon au Comstock (« All you can eat » pour 50 centimes). Le Chuck Wagon a été un succès retentissant. Ci-dessous, une photo de la fin des années 50 du panneau sur le toit du Comstock lorsque le prix du buffet avait grimpé à 60 cents.

Ci-dessous, une photo de mon père en train d’enregistrer Hubert Humphrey au Comstock. Je suppose que la photo date de 1954, lorsque Humphrey s’est présenté à la réélection en tant que sénateur.

Ci-dessous, une photo de mon père vérifiant Orville Freeman dans le Comstock. Je suppose que la photo date également de 1954, lorsque Freeman a été élu gouverneur.

Humphrey et Freeman avaient repris le parti DFL aux communistes entre 1946 et 1948. J’ai écrit sur leurs efforts l’année dernière dans « Le théâtre révolutionnaire à Minneapolis ». Nous pourrions à nouveau utiliser des hommes comme eux dans la politique du Minnesota, mais ils sont introuvables dans le LDF. C’est ce que je peux vous dire, comme dirait le président Trump.

Nous avons déménagé de Moorhead à St. Paul en 1958 lorsque mon grand-père est décédé. Mon père a vendu le Comstock en 1960 et a acheté ce qui était alors principalement un motel pour camionneurs à Roseville, Minnesota, juste au nord du parc des expositions de l’État de St. Paul. Au début des années 1960, il l’a rénové et a ajouté un restaurant, un bar et un buffet.

Quand j’étais à la faculté de droit, je rencontrais mon père pour déjeuner dans son restaurant. Un jour, je l’ai trouvé dans la cuisine à côté des lampes chauffantes qui poussaient les repas vers les clients. C’était occupé. En s’épongeant le front, il réfléchit: “C’est ma punition pour mon manque d’éducation.” Je lui ai dit que la punition ne correspondait pas au crime. Nous avons tous les deux ri.

J’ai commencé à penser à mon père et à cette fête des pères lorsque j’ai entendu le vieux single « Color Him Father » de Winston à la radio la semaine dernière. J’apprends de l’entrée Allmusic Guide sur eux que les Winstons étaient un groupe de soul basé à Washington, DC dirigé par Richard Spencer. Spencer est né en Caroline du Nord, où il a reçu une formation formelle au piano.

En 1969, les Winstons ont frappé fort avec “Color Him Father”. Le single figurait parmi les dix premiers succès R&B et pop. Spencer a écrit la chanson et a remporté un Grammy pour cela. À ce stade, cela ressemble à une histoire “d’il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine”. Cela pourrait même être considéré comme un discours de haine où la police de la pensée règne en maître.

Le père représenté dans la chanson donne le bon exemple à ses sept enfants. Il travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il insiste sur l’importance de l’éducation. Il a aussi un grand cœur pour les enfants. Comme si cela ne suffisait pas, Spencer charge une torsion O. Henry dans le dernier couplet : l’homme est le beau-père des enfants. Leur père a été tué à la guerre.

Je me demande si le père dans la vie de Spencer ressemblait à l’homme de la chanson. Spencer a suivi l’un des préceptes de cet homme, prenant du temps dans le show business pour poursuivre ses études en 1979. (Publié pour la première fois en 2010, amplifié en 2020.)