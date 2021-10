ColorOS dans tout sauf le nom

Liens rapides

Comment installer OxygenOS 12 bêta

Deux choses qui ont propulsé OnePlus dans le grand public à l’époque étaient sa tarification ultra-agressive et son expérience logicielle bien équilibrée et proche du stock. Bien qu’il n’ait pas été aussi compétitif en termes de prix depuis quelques années maintenant, il est également sur le point de laisser tomber la balle sur le front des logiciels. Avec la version bêta d’OxygenOS 12, OnePlus marche sur une ligne mince, essayant d’équilibrer sa récente fusion avec ColorOS d’Oppo et une communauté d’utilisateurs passionnés qui ne veut pas qu’OxygenOS perde son étincelle. La prochaine version d’OxygenOS, basée sur Android 12, s’inspire fortement de son homologue Oppo, mais je vous laisse juger si OnePlus s’est trop éloigné de ses racines.

Ne m’appelez pas ColorOS

OxygenOS 12 est ColorOS, peu importe comment OnePlus essaie de l’étiqueter. La version partiellement intégrée que nous avons vue sur le Nord 2 n’était qu’un aperçu de ce à quoi s’attendre une fois les deux systèmes d’exploitation pleinement intégrés. L’application de paramètres, le lanceur d’applications, l’écran multitâche, de nombreuses applications propriétaires et l’application de thème robuste ont tous été importés de ColorOS, ne laissant que des traces de l’ancien skin OnePlus. Même la refonte majeure de la conception de style Samsung introduite l’année dernière a été abandonnée en raison des applications de remplacement dont hérite OxygenOS. Grâce à ces modifications sous-jacentes étendues, OxygenOS a malheureusement perdu certaines de ses fonctionnalités intéressantes, telles que le geste de balayage vers le haut pour rechercher et les légendes en direct de Google.

C’est comme quand vous ne voulez pas que les gens vous connaissent par votre surnom embarrassant.

Jetez un œil à la galerie ci-dessous pour voir par vous-même tout ce qui a changé entre OxygenOS 11 et 12.

La première image de chaque paire est OxygenOS 11, la seconde est Oxygen OS 12.

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles

Malgré tant de choses qui changent avec cette version d’OxygenOS, il y a encore quelques nouvelles fonctionnalités à encourager. Certaines fonctionnalités réservées à l’Inde, telles que Scout (excellent outil de recherche universel de OnePlus) et Work Life Balance, seront désormais accessibles aux utilisateurs OnePlus du monde entier. La recherche Scout se trouve désormais directement dans l’étagère OnePlus, qui a elle-même fait l’objet d’un lifting majeur, apportant une interface mieux organisée et en mosaïque et des options de personnalisation infinies à l’écran principal.

Parmi les autres changements moins critiques, la fonction Canvas AOD d’OxygenOS, qui affiche une version filaire de vos images sur l’écran de verrouillage, a été améliorée pour inclure des textures et des effets avec lesquels jouer. L’application OnePlus Notes vous permet désormais de griffonner sur l’écran, tandis que le réglage du mode sombre du téléphone propose désormais trois niveaux de noir au choix. Les personnalisations, l’application de thèmes étendue que j’ai mentionnée plus tôt, est un autre ajout qui peut plaire à quelques personnes, d’autant plus qu’il n’y a pas d’options de thème dynamiques de type Pixel Material You ici.

La doublure argentée

L’Oppo-fication d’OxygenOS peut ne pas être bien accueillie par certains fans purs et durs, mais ce n’est certainement pas une cause perdue. Alors que le code sous-jacent et la plupart des applications de base ont été empruntés à ColorOS, certaines des choses que nous aimons le plus à propos d’OxygenOS ont réussi à survivre à la transition. Les gestes de suppression de l’écran et l’outil de fuseau horaire de l’application d’horloge restent heureusement. Cependant, avec une application de paramètres repensée, ces options et bien d’autres ont été déplacées, vous devrez donc peut-être creuser pour trouver ce que vous recherchez.

Alors que la bêta d’OxygenOS 12 partage beaucoup avec son homologue Oppo, OnePlus n’a pas complètement tout abandonné au profit de ColorOS. Les applications de numérotation et de SMS proviennent toujours de Google ; L’arnaque de Memoji d’Oppo Omoji n’a pas été transférée, pas plus que l’outil de gestion de téléphone ou le menu de la barre latérale, gardant OxygenOS relativement propre. Pour le meilleur ou pour le pire, la version 12 est à peu près aussi visible que la version précédente. Maintenant, ce n’est pas une garantie que ça va rester pour toujours, mais pour l’instant, vous pouvez pousser un soupir de soulagement.

mon avis

OxygenOS existe désormais simplement en tant que lanceur au-dessus de ColorOS. Continuer à l’appeler OxygenOS, c’est comme quand vous ne voulez pas que les gens vous connaissent par votre surnom embarrassant. La version 12 est déjà au stade de la bêta publique (une version assez solide à cela), ce qui signifie qu’il n’y a pas de retour en arrière à partir de ce point; ce que vous voyez actuellement est proche de ce que vous obtiendrez avec la mise à jour finale d’Android 12. Il y a certainement une légère courbe d’apprentissage si vous venez d’une ancienne version, et vous devez être prêt à contourner cela, mais les nouveaux acheteurs de OnePlus n’auront pas grand-chose à redire.

Si vous pouvez surmonter le fait que ce n’est pas ce pour quoi vous vous êtes inscrit, le changement lui-même ne devrait probablement pas être un gros problème.

Mais c’est loin d’être le vrai problème avec ce mariage d’OS. Ceux qui ont acheté un téléphone OnePlus au cours des deux dernières années n’ont pas demandé ColorOS – ils ont spécifiquement choisi un téléphone exécutant OxygenOS sur de nombreuses alternatives Oppo. Avec OxygenOS 12, vous n’avez pas vraiment d’option ; ColorOS vous sera imposé lors de la mise à niveau vers Android 12 dans le futur. Si vous pouvez surmonter le fait que ce n’est pas ce pour quoi vous vous êtes inscrit, le changement lui-même ne devrait probablement pas être un gros problème.

Comment installer OxygenOS 12 bêta

Si tout cela ne vous a pas empêché d’essayer la version bêta d’OxygenOS 12, vous pouvez le faire en suivant quelques étapes. Gardez à l’esprit que la mise à jour n’est disponible que pour les OnePlus 9 et 9 Pro pour le moment, et ces mises à jour ne s’appliquent qu’aux appareils exécutant actuellement OxygenOS 11 stable.

Téléchargez le package OxygenOS Open Beta 1 approprié pour votre appareil et votre région à partir des liens ci-dessous. Notez que ces packages peuvent s’exécuter sur plusieurs Go, alors assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi puissant avant de continuer. Déplacez le package zip dans le répertoire principal du téléphone à l’aide du gestionnaire de fichiers de votre téléphone. Le programme d’installation du package ne peut pas localiser ces fichiers lorsqu’ils se trouvent dans un autre dossier, comme le dossier de téléchargement. Dirigez-vous vers l’application Paramètres> Système> Mises à jour du système> appuyez sur l’icône en forme de roue dentée en haut> Mise à niveau locale, comme indiqué dans les captures d’écran ci-dessous. Vous y trouverez le package d’installation. Appuyez dessus et laissez-le s’installer sur le téléphone. Une fois l’installation terminée, il vous sera demandé de redémarrer le téléphone, et cela devrait être tout.

En règle générale, n’installez pas la mise à jour bêta sur votre téléphone principal et sauvegardez toujours toutes vos données au préalable pour plus de sécurité. En cas de problème ou si vous devez revenir à Android 11, OnePlus propose des packages de restauration et la procédure décrite dans cet article de forum.

