Colors Bangla annonce une nouvelle gamme de contenu

Colors Bangla a dévoilé une nouvelle gamme de contenu qui comprend cinq émissions. La nouvelle liste de contenus comprend une émission de téléréalité musicale et quatre drames fictifs. Tous les spectacles sont programmés pour la première fois aux mois d’août et de septembre. Colors Bangla s’est toujours efforcé d’apporter à ses téléspectateurs un contenu de qualité et divertissant, a déclaré Sagnik Ghosh, directeur commercial de Colors Bangla.

«À travers nos personnages et nos histoires, nous voulons atténuer l’anxiété et les adversités auxquelles la société bengalie et nos principaux téléspectateurs sont confrontés aujourd’hui. Nos émissions encourageront les gens à rêver et à aspirer et fourniront à nos téléspectateurs existants et nouveaux un contenu de qualité supérieure et une expérience de visionnement améliorée », a ajouté Ghosh.

Dans le but de soutenir les émissions à venir, la chaîne a prévu une campagne de marketing et de communication à 360 degrés pour la nouvelle programmation à la télévision, au câble, au sol, à la radio, en extérieur et sur les plateformes numériques. Il prévoit également une nouvelle identité le jour du lancement.

La chaîne a attiré les meilleurs talents de l’industrie du divertissement bengali, notamment des producteurs comme Nispal Singh Rane, Snehasish Chakraborty, Shashi Sumeet. En outre, l’émission de non-fiction sera produite par Raj Chakraborty qui a déjà travaillé pour diverses émissions de non-fiction dans l’industrie télévisuelle bengali.

La chaîne de divertissement général ramène également des acteurs comme Papia Adhikari, Debolina Dutta, Anjana Basu, Sudipa Basu au petit écran avec ces émissions. De plus, Jeet Ganguly et Anupam Roy font les chansons-titres des spectacles.

Selon un communiqué officiel, la programmation de fiction comprend Mou Er Bari, Teen Shaktir Aadhar, Dutta et Bouma qui seront diffusées à partir du 30 août. Cependant, l’émission de téléréalité musicale Sangeet er Mohauddho sera diffusée le 4 septembre.

