Colors on Chain annonce un jeu de récompense passionnant basé sur les couleurs NFT

Dans le but de rester décentralisé, Colors On Chain a été construit sans spécifier de rareté ou de caractéristiques spécifiques. Il s’agit d’une collection de 8 888 couleurs NFT révélatrices de rendement distinctes produites et conservées en chaîne à perpétuité (art inclus).

Avec le tokenId et la position dans une chaîne de code hexadécimal (longueur 6), un nombre aléatoire a été choisi dans un panier de numéros de base 16 pour produire un code hexadécimal de couleur pour chacune des 8 888 couleurs.

Il a été présenté dans CoinMarketCap, Yahoo Finance et Times Square. C’est un projet unique en son genre et est considéré comme assez unique, apportant une approche colorée aux NFT.

Colors On Chain a été développé sans spécifier de rareté ou de caractéristiques définies pour maintenir sa nature décentralisée. On ne peut pas déterminer ce qui est et n’est pas précieux.

Chacune des 8 888 couleurs a été créée au hasard sur la chaîne en hachant l’ID du jeton et l’emplacement dans une chaîne de code hexadécimal (longueur 6) pour choisir un nombre aléatoire dans un panier de nombres de base 16, ce qui donne le code hexadécimal en couleur.

Pour de nombreuses raisons, Colors On Chain a été surnommé « unique » et « le premier projet du genre ».

Colors On Chain n’a pas d’entreprise, d’art ou de personnel, il est difficile de superviser les choix créatifs. C’est un bloc de construction non édité et non censuré pour les contes, les expériences, les jeux et pratiquement tout le reste, la seule restriction étant liée à votre créativité. Il est entièrement décentralisé et s’est engagé à rechercher une décentralisation complète dès le départ.

Il a annoncé un grand jeu de récompense pour frapper les jeux de couleur les plus difficiles et uniques.

L’objectif du jeu est de MINT la couleur la plus difficile du jeu. La récompense attribuée sera de 88,88 ETH.

La menthe de vente principale comprendra 8 888 couleurs Genesis créées au hasard, écrites sur la chaîne à perpétuité, sans IPFS ni BS. Il est certain que les collections, y compris l’art, doivent être entièrement en chaîne, c’est pourquoi toutes seront entièrement en chaîne.

Une fois Genesis terminé, les « Painters » largueront un Perfect Red (#FF0000), One Perfect Green (#00FF00) ou un Perfect Blue (#0000FF) aux trois premiers détenteurs de couleurs au moment de l’instantané. Ceux-ci seront nécessaires pour récupérer la récompense.

Le mélange de couleurs additif de la théorie des couleurs est utilisé dans la sélection pour produire de nouvelles « couleurs pour bébés ». Cela nécessitera l’utilisation de 500 jetons RVB. La reproduction a une structure arborescente, et certaines teintes auront besoin d’une « preuve de travail », c’est-à-dire de nombreux cycles de reproduction additifs. Commençons cela ! Comment être le premier à frapper #FFFFFF ? & combien cela coûtera-t-il de produire ?

Chacune des 8 888 couleurs Genesis a une limite quotidienne de 10 jetons RVB. Ces jetons RVB peuvent être vendus sur dex ou utilisés pour essayer de frapper #FFFFFF en premier dans le jeu d’élevage. Il faut garder à l’esprit que l’on gagne, ils obtiendront 88,88 ETH. Ce n’est qu’après la création du jeton #8888 et la fin de l’étape Genesis qu’il sera mis en ligne. Vient maintenant la partie passionnante qui est les récompenses.

La première personne à élever #FFFFFF obtiendra 88,88 ETH. Les valeurs RVB de chaque couleur parentale sont additionnées et moyennées pendant la reproduction. En conséquence, la reproduction à la valeur la plus remarquable (255) dans chacun des trois canaux de couleur sera difficile. En plus de cela, un boss final a été ajouté au jeu : une erreur d’arrondi est nécessaire pour atteindre 255. Seuls les plus dégénérés prendront le risque.

On peut devenir membre de la communauté Colors en rejoignant le serveur Discord. La communauté détermine le type de voyage qu’elle doit entreprendre ensuite. L’intégration de Colors DAO aura bientôt lieu afin que tout le monde ait une voix dans ce qui se passe avec le portefeuille de coffre-fort communautaire. Quel organisme de bienfaisance doit être soutenu, qui peut voter sur le prix d’un changement de nom, et ainsi de suite.