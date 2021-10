Colporteurs, pas harceleurs : il faut être sensible au sort des vendeurs de rue

La loi estime que les vendeurs ambulants/colporteurs constituent raisonnablement 2,5 % de la population d’une ville ; pour mettre cela en perspective, le nombre pour Delhi en vertu de la loi serait de 5 lakh. (Image représentative)

À la suite de pétitions de propriétaires de magasins visant à interdire la vente, le colportage et le squattage illégaux à Delhi, les vendeurs et colporteurs sans licence ont été expulsés de la région de Connaught Place. La Haute Cour de Delhi avait violé la New Delhi Municipal Corporation et la police de Delhi pour ne pas avoir limité la vente sans licence. Maintenant, le HC examinera si la loi de 2014 sur les vendeurs de rue (protection des moyens de subsistance et réglementation de la vente de rue) interfère avec le développement urbain planifié en faisant fortement pencher la balance en faveur de la vente de rue et si la loi enfreint les droits fondamentaux des citoyens dans les centres urbains.

De prime abord, les observations du tribunal semblent bien argumentées. Le fait que la constitution des Town Vending Committees (TVC) favorise les vendeurs ambulants est évident. Il y a 12 membres élus et un membre nommé dans le comité de 30 qui représentent directement les vendeurs de rue, à l’exception de trois membres nommés d’ONG et d’organisations communautaires, suggérant que d’autres sont susceptibles d’être mis en minorité. Gardez à l’esprit que le TVC compte le nombre de vendeurs de rue dans une zone géographique et que ce nombre est ensuite utilisé pour délivrer des licences. Le fait que les organisations communautaires et les ONG soient sommairement alignées sur les vendeurs de rue, cependant, est un saut d’hypothèse assez significatif. Et, le fait est que l’enquête de Delhi sur les vendeurs de rue a signalé un peu plus de 71 000 d’entre eux contre des estimations variables de 1,25 à 3 lakh. La loi estime que les vendeurs de rue/colporteurs constituent raisonnablement 2,5 % de la population d’une ville ; pour mettre cela en perspective, le nombre pour Delhi en vertu de la loi serait de 5 lakh.

La loi encode la « promotion de la vocation des vendeurs de rue » et interdit aux autorités de déclarer une zone comme zone de non-vente sur la base de la surpopulation, ainsi que des problèmes sanitaires si ces problèmes ne sont pas uniquement imputables aux vendeurs de rue et peuvent être résolus par une action citoyenne appropriée. Ceci, a observé le HC, équivaut à la loi favorisant les vendeurs de rue.

Compte tenu des réalités pandémiques, les points concernant la surpopulation et l’assainissement sont tout à fait sérieux, mais ce sont des problèmes qui peuvent être résolus par des restrictions raisonnables et la fourniture d’installations civiques. Quant à la « promotion de la vocation des marchands ambulants », aucune autorité, encore moins la justice, n’ignorerait les souffrances infligées par la pandémie au secteur informel, y compris les marchands ambulants. PLFS 2017-18 estime que la vente de rue représente environ 2,7% des emplois à Delhi. Une étude de Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing a rapporté que 90% des vendeurs de rue ont perdu leur travail pendant les mois de confinement.

La vulnérabilité de ce bassin est donc assez prononcée, et si la loi incite le gouvernement à promouvoir leurs moyens de subsistance, il y a un motif raisonnable. Plus encore, la reprise post-pandémique s’accompagnant de gains massifs pour le secteur formel et, dans ce cadre, le secteur du commerce électronique. Dans tous les cas, il y a peu de soutien qui s’infiltre en raison de diverses contraintes, dont certaines sont systémiques – IndiaSpend a souligné en septembre que le crédit dans le cadre du programme PM SVANidhi, visant à soutenir les vendeurs de rue, ne bénéficiait qu’à 11% des vendeurs qui n’avaient pas les permis requis pour la vente; on estime que 75 % des vendeurs du pays appartiennent à cette catégorie. Cela ne veut pas dire que les intérêts des vendeurs doivent l’emporter sur tous les autres ; mais un peu de sensibilité et le bon arrangement par les autorités pour soutenir leurs moyens de subsistance sont certainement de mise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.