Colson Smith de Coronation Street aborde pour la première fois la transformation de la perte de poids ⋆ .

Colson Smith de Coronation Street a tiré le meilleur parti du verrouillage l’année dernière en se lançant dans un incroyable voyage de perte de poids.

L’acteur, qui incarne Craig Tinker dans le feuilleton ITV, a documenté sa perte de poids sur les réseaux sociaux tout au long de la période de verrouillage initiale.

“ Je veux vivre ma vie sans regrets ”, a déclaré Colson Metro.co.uk, expliquant pourquoi il a décidé de se lancer dans ce voyage. «Dans ma carrière et dans ma vie sociale. Je ne veux jamais dire: «Pourquoi n’ai-je pas fait ça?».

“ Je veux toujours regarder en avant, alors je suppose que la raison pour laquelle j’ai essayé de le faire maintenant était que c’était fait pour moi.

«J’étais comme:« J’ai 21 ans, j’occupe le même travail depuis l’âge de 11 ans. J’ai eu les mêmes personnes qui disaient les mêmes choses à mon sujet. Ma vie stagne. Que puis-je faire pour le mélanger?

‘Quand le verrouillage a commencé, j’ai pensé:’ Eh bien, c’est parfait, vraiment, parce que cela me donne une chance de me concentrer sur moi. Et pour une fois de me mettre en premier.

La perte de poids de Colson a été intégrée à Coronation Street et la star a révélé que c’était quelque chose dont il avait discuté avec le producteur exécutif du feuilleton, Iain MacLeod.

“ En octobre 2019, je me suis assis avec Iain et nous discutions des directions possibles dans lesquelles nous pourrions emmener Craig ”, a déclaré la star du feuilleton. “ Il y avait quelques idées qui ont été critiquées, et j’ai dit: “J’aimerais perdre du poids – pourrions-nous associer cela à Craig?”

«» Je voudrais probablement le faire à grande échelle. Craig a-t-il le droit de ne pas être ce qu’il a l’air? Pouvons-nous faire ce changement? »

“ J’ai eu le feu vert de Iain et nous avons dit que nous allions publier une histoire jusqu’en 2020, et tout s’est très bien déroulé. ”

Les téléspectateurs se souviendront que le policier Craig s’est mis à courir avec Imran Habeeb (Charlie De Melo) et David Platt (Jack P Shepherd).

“ Cela correspondait bien à Craig ”, a déclaré Colson, “ Même si c’était étrange en lock-out, parce que nous étions descendus aux trois épisodes par semaine, et je n’avais pas eu de coupe de cheveux depuis quatre mois, et j’avais l’air très différent. [when filming resumed]!

‘Lockdown s’est produit et Covid s’est produit, et les plans [for Craig] changé, dit-il. “ Mais une chose que j’ai apprise pendant le verrouillage est que c’est beaucoup plus important pour Colson que ce ne sera jamais pour Craig! ”

Le jeune homme de 22 ans décrit son parcours de perte de poids dans un court métrage intitulé Bored Of Being The Fat Kid, qui sortira le mois prochain.

“ Lorsque les gens ont commencé à réaliser que j’avais perdu du poids, j’ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de personnes qui étaient dans une position similaire ”, a déclaré Colson, expliquant sa décision de documenter correctement son voyage.

‘Alors, j’ai pensé: “Il y a un moyen de dire ma vérité!” Je ne voulais pas être le gars qui se tient debout avec une paire de ses pantalons et qui dit: «C’est ce que j’avais l’habitude de faire et c’est ce que je m’intègre maintenant!»

“ Je me suis en quelque sorte filmé tout au long, comme une sorte de journal à regarder en arrière. Je savais parfois que j’allais penser: «ça n’en vaut pas la peine», alors je savais que si je pouvais regarder en arrière, je verrais jusqu’où j’irais!

«Je voulais faire un film pour dire ma propre vérité.

«J’ai appris qui est Colson. J’ai appris à m’aimer, j’ai appris à me faire confiance et à croire en moi, et maintenant je profite vraiment de la vie. Cela a changé toute ma perspective.

«Ce qui me tient vraiment à cœur, c’est d’aider quelqu’un qui était à ma place, parce que si je pouvais me parler il y a un an et demi et dire:« Regarde, tu peux faire ça! Oui, c’est dur, mais ça vaut le coup et ça va vous faire vous sentir tellement mieux »- cela, pour moi, aurait été énorme.

“Si une personne dit:” Merci, tu m’as vraiment inspiré “, alors ça suffit!”

Bored Of Being The Fat Kid sortira sur la chaîne YouTube de Colson le 2 juin. Regardez la première bande-annonce aujourd’hui à 10h.

