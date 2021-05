Colson Smith de Coronation Street sortira un court métrage documentant la transformation de la perte de poids weight .

Colson documentera sa transformation de perte de poids dans un court métrage (Photo: ITV / Instagram / @ colsonjsmith)

Colson Smith de Coronation Street publiera un court métrage documentant sa transformation de perte de poids.

L’acteur – qui joue Craig Tinker dans le feuilleton ITV – s’est lancé dans un voyage pour perdre du poids lors du verrouillage l’année dernière.

Il a documenté une grande partie de sa transformation sur les réseaux sociaux, mais il a également enregistré des images de lui-même au cours de la dernière année et demie, qu’il publiera désormais sous la forme d’un court métrage intitulé Bored Of Being The Fat Kid.

“ Je me suis en quelque sorte filmé tout au long, comme une sorte de journal sur lequel revenir en arrière ”, a-t-il déclaré. Metro.co.uk.

“Je savais parfois que j’allais penser:” ça n’en vaut pas la peine “, alors je savais que si je pouvais regarder en arrière, je verrais jusqu’où j’irais!”

La star du savon, 22 ans, a expliqué qu’après avoir reçu des messages de soutien concernant sa perte de poids, il avait été inspiré pour “ dire sa vérité ”.

‘J’ai pensé: “Il y a un moyen de dire ma vérité!” Je ne voulais pas être le gars qui se tient avec une paire de ses pantalons et qui dit: «c’est ce que j’avais l’habitude de faire et c’est ce dans quoi je m’intègre maintenant!»

“ Je voulais faire un film pour dire ma propre vérité, mais quand je me suis assis avec Tim [Royle, director] et a dit: “C’est ce que j’ai fait, mais je ne pense pas que je vais jamais le montrer à qui que ce soit.”

Colson, cependant, a reconsidéré et a finalement décidé de publier les images, révélant qu’il espérait que cela “ inspirerait ” les autres.

Il a déclaré: “ En termes de réponses [to the film], Je ne suis pas très doué pour l’attention et les félicitations!, Je peux le reconnaître et dire: «merci beaucoup!», Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c’est d’aider quelqu’un qui était à ma place.

«Si je pouvais me parler il y a un an et demi et dire:« Regarde, tu peux faire ça! Oui, c’est dur, mais ça vaut le coup et ça va vous faire vous sentir tellement mieux »- cela, pour moi, aurait été énorme. Si une personne dit: «Merci, tu m’as vraiment inspiré», alors ça suffit.

Bored Of Being The Fat Kid sortira sur la chaîne YouTube de Colson le 2 juin. Regardez la première bande-annonce aujourd’hui à 10h.

