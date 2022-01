Colston 4: les députés radicaux de gauche célèbrent après que les renversants de la statue de Colston ont été innocentés par le jury | Politique | Des nouvelles

Rhian Graham, 30 ans, Milo Ponsford, 26 ans, Sage Willoughby, 22 ans, et Jake Skuse, 33 ans, ont été poursuivis pour avoir abattu la statue lors d’une manifestation de Black Lives Matter le 7 juin 2020. Ils ont été accusés de dommages criminels après avoir jeté la statue dans le port de Bristol.

Les « Colston 4 », comme ils sont devenus connus, ont été innocentés de tout acte répréhensible par un jury après que les avocats représentant les accusés eurent soutenu que la statue de bronze était offensante.

Ils ont dit que la statue, érigée en 1895, commémorait un homme qui a prospéré grâce au commerce des esclaves et que la statue elle-même avait été un crime de haine.

Les procureurs ont déclaré que l’affaire concernait l’état de droit et non la politique, et que ce n’était ni Colston ni ses liens d’esclaves qui étaient jugés.

Les critiques craignent que le verdict n’encourage les imitateurs à abattre les statues d’autres personnages historiques.

Cependant, un certain nombre de députés travaillistes de gauche se sont réjouis de la décision du jury.

La députée de Coventry South, Zarah Sultana, a déclaré : « Edward Colston était responsable du transport violent de 84 000 Africains vers les Caraïbes.

« Elles ont été enchaînées, battues et violées, avec 19 000 morts en route.

« De manière grotesque, une statue a été érigée en son honneur à Bristol, mais aujourd’hui, devant le tribunal, ceux qui l’ont renversée ont été innocentés à juste titre.

La députée de York Central, Rachel Maskell, a déclaré: « Ce verdict a commencé à confronter le passé honteux de la Grande-Bretagne coloniale, où des statues ont été érigées pour voiler les vrais personnages du peuple au cœur de l’esclavage.

« La propagande politique était aussi vivante à l’époque qu’elle l’est aujourd’hui.

Edward Colston a été impliqué dans l’esclavage et le transport de plus de 80 000 personnes, dont près de 10 000 étaient des enfants.

On estime que 19 000 personnes sont mortes sur des navires à destination des Caraïbes et des Amériques.

Au cours du procès de deux semaines, le tribunal a appris qu’il y avait eu des campagnes à Bristol pour faire retirer la statue remontant aux années 1920.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était important de ne pas « changer rétrospectivement notre histoire ».

Interrogé sur le verdict aujourd’hui, M. Johnson a déclaré aux radiodiffuseurs: « Je ne veux pas commenter ce jugement particulier – c’est une affaire de la cour.

« Mais ce que je dirais, c’est que mon sentiment est que nous avons un héritage historique complexe tout autour de nous, et il reflète notre histoire dans toute sa diversité, pour le meilleur ou pour le pire.

« Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est chercher rétrospectivement à changer notre histoire ou à la mettre en valeur ou à la modifier rétrospectivement.

« C’est comme si quelqu’un essayait de modifier son entrée Wikipédia – c’est faux.

« Et je pense que si les gens veulent démocratiquement enlever une statue ou quoi que ce soit, ça va.

« Mais je pense qu’en général, nous devrions préserver notre héritage culturel, artistique et historique – c’est mon point de vue. »